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Making of | Muerte en el museo

Así se grabó Una fiesta de muerte con el asesinato de Bertín Osborne

Nos hemos colado en el Museo de Ciencias Naturales para descubrir cómo se preparó el crimen del cantante en Una fiesta de muerte.

Así se grabó Una fiesta de muerte con el asesinato de Bertín Osborne

Así se grabó Una fiesta de muerte con el asesinato de Bertín Osborne

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Carmen Pardo
Publicado:

Bertín Osborne fue la víctima en Una fiesta de muerte. El cantante ha tenido que ensayar su muerte y pasar por maquillaje para caracterizar el golpe que había recibido por parte del asesino.

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Alberto Chicote, Marta Sánchez, Antonio Resines, Ana Peleteiro, Esperansa Grasia y Glòria Serra han tenido que recorrer el Museo de Ciencias Naturales en busca de pistas para dar con la identidad del asesino de Bertín Osborne.

Risas, piques y mucha complicidad la que han vivido las celebridades en Una fiesta de muerte. No te pierdas el making of del programa de Muerte en el museo.

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Antena 3» Programas» Una fiesta de muerte

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