Making of | Muerte en el museo
Así se grabó Una fiesta de muerte con el asesinato de Bertín Osborne
Nos hemos colado en el Museo de Ciencias Naturales para descubrir cómo se preparó el crimen del cantante en Una fiesta de muerte.
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Bertín Osborne fue la víctima en Una fiesta de muerte. El cantante ha tenido que ensayar su muerte y pasar por maquillaje para caracterizar el golpe que había recibido por parte del asesino.
Alberto Chicote, Marta Sánchez, Antonio Resines, Ana Peleteiro, Esperansa Grasia y Glòria Serra han tenido que recorrer el Museo de Ciencias Naturales en busca de pistas para dar con la identidad del asesino de Bertín Osborne.
Risas, piques y mucha complicidad la que han vivido las celebridades en Una fiesta de muerte. No te pierdas el making of del programa de Muerte en el museo.
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