Una fiesta de muerte, la nueva revelación internacional que llega muy pronto a Antena 3, presenta el espectacular casting de su primera entrega

Atresmedia continúa apostando por el entretenimiento a lo grande y ya calienta motores para la esperada llegada a España de Una fiesta de muerte. Tras convertirse en la última gran revelación internacional, el aclamado formato ultima los detalles para su desembarco en el Prime Time de Antena 3 y lo hace presentando a los 7 protagonistas de su adaptación española: Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia.

Ellas son las 7 celebrities invitadas a esta fiesta exclusiva en la que una de ellas acaba siendo víctima de un misterioso asesinato a manos de un asesino enmascarado. Los seis famosos supervivientes deben competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, y solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de este rompedor formato que transforma el Prime Time en una auténtica experiencia de juego. Un auténtico murder mistery trasladado a televisión de forma innovadora y sorprendente, en el que Àngel Llàcer ejerce de anfitrión, guiando la investigación y aportando las claves necesarias para acercar la verdad a los concursantes.

Los episodios tienen una duración de 90 minutos y son “autoconclusivos”. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados famosos y con un asesino VIP enmascarado diferente. Este primer programa, que se podrá ver muy pronto en Antena 3, lleva por título Una fiesta de muerte: muerte en el museo y transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Además de en el Prime Time de Antena 3, Una fiesta de muerte también estará disponible fuera de España a través de atresplayer Internacional.

Un formato interactivo único en España

‘Una fiesta de muerte’ es un game show para toda la familia en el que los espectadores también pueden convertirse en investigadores y participar en la resolución del crimen. Desde sus casas podrán analizar las pistas, sospechar de los implicados y tratar de descubrir al asesino antes que nadie.

Una mecánica única en España que permite jugar en tiempo real, ampliando la experiencia mediante el escaneo de un código QR. De esta forma, la emisión se convierte en un reto compartido y totalmente interactivo en el que está en juego un premio de 3.000 euros.

El game show revelación que triunfa a nivel internacional

Una fiesta de muerte es la adaptación española de ‘A Party to Die For’, un formato original de ITV Studios. El programa nació en Países Bajos y ya se ha emitido con éxito tanto en este país como en el canal M6 de Francia.

En España, Una fiesta de muerte está producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia. Tras convertirse en uno de los formatos revelación de la última edición del festival MIPCOM, se esperan próximas adaptaciones en diferentes países.

Así son sus 7 protagonistas

Marta Sánchez

Cantante y compositora (1966, Madrid). Ha venido más de 10 millones de copias a nivel mundial. Su palmarés incluye el Premio Nacional de Músicas Actuales (2023), varios Premios Dial (1999, 2003, 2026), dos Premios Ondas (2002, por su éxito ‘Soy yo’, y 2009, por ‘Colgando en tus manos’) y la Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar.

Bertín Osborne

Intérprete musical y comunicador (1954, Madrid). En su carrera discográfica acumula más de 20 álbumes de estudio. En el ámbito de la comunicación, ha sido galardonado con el Premio Antena de Oro y el Premio Ondas (2015) al Mejor Presentador por el programa de entrevistas ‘En la tuya o en la mía’. En 2025, participó con éxito en la 12ª edición de ‘Tu cara me suena’.

Antonio Resines

Actor y expresidente de la Academia de Cine (1954, Torrelavega). Posee el Premio Goya a Mejor Actor por ‘La buena estrella’ (1997), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), tres Fotogramas de Plata y el Premio Ondas por su trayectoria.

Glòria Serra

Periodista y presentadora de televisión (1964, Barcelona). Ha sido distinguida con la Antena de Oro (2024) por su labor al frente de ‘Equipo de Investigación’, programa que dirige desde hace 15 años. Su trayectoria ha sido reconocida también con un Premio del FesTVal de Vitoria por la innovación y constancia del formato.

Ana Peleteiro

Atleta olímpica de triple salto (1995, Ribeira). Ostenta la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es doble Campeona de Europa (pista cubierta 2019 y aire libre 2024). Cuenta con más de 10 medallas internacionales y es plusmarquista nacional con un registro de 14,87 metros.

Alberto Chicote

Chef y presentador (1969, Madrid). Pionero de la cocina fusión en España, ha recibido el Premio Ondas (2013) y múltiples reconocimientos de la Academia de Televisión (Premios Iris) por programas como ‘Pesadilla en la cocina’. En el ámbito gastronómico, cuenta con el Premio Nécora y el reconocimiento al Mérito Turístico.

Esperansa Grasia

Creadora de contenido digital y humorista (1998, Valencia). Ganadora del Premio Ídolo a la Mejor Creadora Creativa (2023) y el Premio TikTok a la Comedia. A fecha de febrero de 2026, cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en sus plataformas sociales. En 2025 se alzó subcampeona de la 12ª edición de ‘Tu cara me suena’.

Así es Una fiesta de muerte

En Una fiesta de muerte, 7 famosos participan en un intrigante juego de asesinatos misteriosos. Los famosos asisten a una fiesta exclusiva, pero al llegar, uno de ellos es asesinado por un enigmático asesino VIP enmascarado. A partir de ese momento, comienza una carrera contrarreloj en la que, haciendo uso de sus virtudes detectivescas, los 6 famosos que han sobrevivido deben descubrir quién es el asesino VIP que se oculta tras la máscara. Primera pista, el asesino enmascarado no es ninguno de los invitados…

Para resolver el misterio, investigan la escena del crimen y compiten en una serie de retos -por equipos, individuales y colectivos- que les aportan pistas sobre la identidad del asesino y ponen a prueba sus capacidades detectivescas. Al final, como en cualquier murder mystery que se precie, se juntan todos para la resolución del crimen y se desvela la identidad del asesino VIP enmascarado durante el vídeo de su detención. Solo hay un vencedor, el que acierte la identidad del asesino o el mejor detective de todos.