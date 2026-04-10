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“Aquí ha habido un crimen y lo vamos a investigar”: es hora de comenzar Una fiesta de muerte

Las celebridades invitadas tendrán que investigar quién ha cometido el crimen y se esconde detrás de la máscara del asesino. Es hora de comenzar Una fiesta de muerte.

“Aquí ha habido un crimen y lo vamos a investigar”: es hora de comenzar Una fiesta de muerte

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Carmen Pardo
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Glòria Serra nos pone al tanto, “aquí ha habido un crimen y lo vamos a investigar” ha asegurado la periodista con mayor experiencia en la investigación en televisión.

Alberto Chicote apunta con una linterna, Bertín Osborne se muestra atento a un papel y Esperansa Grasia corre por el museo en busca de una pista.

“¿Quién es el asesino?” se ha preguntado Àngel Llàcer ante el grito aterrador de Glòria Serra. Es hora de comenzar esta Fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3.

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