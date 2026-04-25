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Ana Peleteiro sorprende a todos al llevar una pista en su bolsillo: “¿Fuiste tú, bruja?”

La medallista olímpica ha revelado a sus compañeros que llevaba encima una pista en todo momento.

Ana Peleteiro sorprende a todos al llevar una pista en su bolsillo: “¿Fuiste tú, bruja?”

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Carmen Pardo
Publicado:

Tras sincerarse con sus compañeros sobre las pistas falsas que les dieron, provocando el mosqueo de Alberto Chicote, Ana Peleteiro ha querido contar otro secreto al resto de las celebridades.

La deportista ha sacado el sobre con la pista, “fuiste tú bruja” le dice Glòria Serra al descubrir que ha estado todo el tiempo escondiendo esa información.

La periodista ha descrito a Ana Peleteiro como la persona más competitiva entre las celebridades.

La deportista ha confesado que no podía revelar la pista porque en el sobre pone no abrir. “No soy una traidora” ha asegurado la atleta.

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