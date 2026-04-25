El zasca de Alberto Chicote a Marta Sánchez: “Si estuviera envenenada la comida, Marta ya habría muerto”

Marta Sánchez ha decidido dar buena cuenta del catering que ha encontrado en la sala de interrogatorios en vez de ayudar a sus compañeros a descubrir al asesino de Bertín Osborne.

La cantante ironiza con una frase de Esperansa Grasia, cuando la humorista le ha dicho que “una croqueta siempre es una pista”.

Marta Sánchez ha afirmado que ella ya sabe quién es el asesino de Bertín Osborne, una afirmación ante la que Chicote la ha respondido, “bendita clarividencia” mientras intentaba seguir buscando pistas junto a Esperansa Grasia.

Al entrar a la sala de interrogatorios el equipo formado por Glòria Serra, Antonio Resines y Ana Peleteiro han dudado sobre si el catering del que disponían podría estar envenenado.

Una duda que Alberto Chicote ha resuelto en un momento, “no porque sino Marta ya habría muerto, se ha comido medio catering” ha afirmado el chef.