Descubre todas las pistas que nos han llevado a Dabiz Muñoz como el asesino de Bertín Osborne

Aquí tienes todas las pistas que han ido apareciendo en Una fiesta de muerte para que las celebridades adivinaran quién era el famoso que había acabado con la vida de Bertín Osborne en el Museo de Ciencias Naturales.

Un broche en forma de guindilla en la chaqueta de Àngel Llàcer: "El Guindilla" es el apodo de la infancia de Dabiz Muñoz.

Gráfica del cartel de la fiesta

Cartel con la cifra: 292.16.3 Número de restaurantes con estrella Michelin y número de restaurantes con 3 estrellas Michelin .

y número de restaurantes con . Cartel con cuatro estrellas : Dabiz Muñoz tiene cuatro estrellas Michelin .

: Dabiz Muñoz tiene cuatro estrellas . Cartel logotipo Atresmedia : Lugar donde trabaja Cristina Pedroche , la mujer de Dabiz Muñoz.

: Lugar donde trabaja , la mujer de Dabiz Muñoz. Cartel logotipo Hungry Pig : Es un logotipo de un restaurante que no existe, pero los restaurantes que Dabiz tiene en el aeropuerto se llaman "Hungry Club" y el cerdo es un símbolo muy usado por él.

: Es un logotipo de un restaurante que no existe, pero los restaurantes que tiene en el se llaman y el cerdo es un símbolo muy usado por él. Cartel logotipo cárnicas Muñoz: Es un logotipo inventado pero hace referencia al apellido de Dabiz

Sala Evolución del hombre: la escena del crimen

Jarrón con violetas : Guiño al sabor de un cóctel muy reconocible de la cocina de Dabiz Muñoz, el sabor a violeta.

: Guiño al sabor de un muy reconocible de la cocina de Dabiz Muñoz, el sabor a violeta. Mando a distancia : La víctima tiene un mando a distancia en una de sus manos. Es una referencia a "Zapeando" , programa en el que trabaja Cristina Pedroche

: La víctima tiene un mando a distancia en una de sus manos. Es una referencia a , programa en el que trabaja Cristina Pedroche Óxido de cromo : Del óxido de cromo se obtiene un pigmento llamado Viridiana . Y Viridiana es el nombre del restaurante de Abraham García que cambió la vida a Dabiz Muñoz.

: Del óxido de cromo se obtiene un pigmento llamado . Y Viridiana es el nombre del restaurante de Abraham García que cambió la vida a Dabiz Muñoz. Sopa de letras : Entre las letras de la sopa de letras, está escrito: Cris, Laia e Isai. Dubai, Madrid, Londres. Serrano, Castellana, Damián . Son los nombres de su mujer y de sus hijos, lugares en los que tiene o ha tenido restaurantes y las calles de sus restaurantes en Madrid.

: Entre las letras de la sopa de letras, está escrito: . Son los nombres de su mujer y de sus hijos, lugares en los que tiene o ha tenido restaurantes y las calles de sus restaurantes en Madrid. Ticket de autobús: El Exprés Aeropuerto es un autobús que lleva al aeropuerto. Dabiz tiene allí otros restaurantes, en la T2 y en la T4. En ese ticket figuran datos como fecha (24-10-2015, día de su boda con Cristina Pedroche) y hora (12:12, referencia a las campanadas, que cada año da su mujer)

Carro de limpieza de la escena del crimen

Pelotas de pádel : Las pelotas de pádel son muy parecidas a las de tenis. Dabiz Muñoz es un gran aficionado al pádel.

: Las pelotas de pádel son muy parecidas a las de tenis. Dabiz Muñoz es un al pádel. Lejía : La marca de lejía Le Fex (es inventada) leída al revés es El Xef

: La marca de lejía (es inventada) leída al revés es El Xef Espátula: La espátula también se usa en la cocina

Interrogatorio

Nombre del inspector: El inspector presenta como Agustín que es el nombre del padre de Dabiz

Sala de dinosaurios: lugar en el que se ha celebrado la fiesta

Imagen de pez con cresta : Existió un pez en el Cretácico que se llamaba Xiphactinus. "Reinventamos" ese pez con el nombre "Xophactinus Crestácico". Sustituimos Xiphactinus por Xophactinus", XO por el restaurante y Cretácico por Crestácico, por la cresta que lleva Dabiz Muñoz.

: Existió un pez en el Cretácico que se llamaba Xiphactinus. "Reinventamos" ese pez con el nombre "Xophactinus Crestácico". Sustituimos Xiphactinus por Xophactinus", XO por el restaurante y Cretácico por Crestácico, por la cresta que lleva Dabiz Muñoz. Peluche de Dragón verde : El dragón es el símbolo de La Elipa , el barrio de Madrid donde nació Dabiz Muñoz .

: El dragón es el símbolo de , el barrio de Madrid donde . Frase del arqueólogo durante su discurso: El discurso incluye en su comienzo la frase: "un lugar mágico donde el tiempo se detiene". Una frase que está en la página web de Diverxo.

Caja con pistas en la sala de dinosaurios

As de oros : Dabiz Muñoz es un as en su profesión .

: Dabiz Muñoz es . Cuerno : Dabiz lleva uno pequeño en una de sus orejas y también usa uno como plato en Diverxo

: Dabiz lleva uno pequeño en una de sus orejas y también usa uno como plato en Diverxo Lámpara de genio: Dabiz Muñoz es un genio en su profesión.

Habitación del hotel

Una rosa : La madre de Dabiz muñoz se llama Rosa

: La de Dabiz muñoz se llama Un folleto del Museo de Cera : Dabiz Muñoz tiene una estatua en el Museo de Cera.

: Dabiz Muñoz en el Museo de Cera. Caramelos de violeta: Los caramelos más típicos de Madrid, lugar de nacimiento de David Muñoz, y también sabor a un cóctel muy reconocible de su cocina.

Sala de la biodiversidad: Durante la prueba por equipos

Fajo de billetes : Fajo de billetes que suma 450 euros . Es el precio del menú de Diverxo (los detectives lo contaron mal, contaron 470 euros)

: Fajo de billetes que suma . Es el precio del (los detectives lo contaron mal, contaron 470 euros) Gominolas con forma de dentadura : Al principio de su relación, Cristina Pedroche llamaba a Dabiz Muñoz "dientecitos"

: Al principio de su relación, Cristina Pedroche llamaba a Dabiz Muñoz "dientecitos" Cuadrito con un Ave Fénix : Dabiz Muñoz es un superviviente y ha resurgido de sus cenizas en varias ocasiones: el incendio de Diverxo , la clausura del Streetxo de Londres.

: Dabiz Muñoz es un y ha resurgido de sus en varias ocasiones: el incendio de , la clausura del de Londres. Planta de pimiento verde italiano : Dabiz Muñoz ha dicho en varias entrevistas que uno de los alimentos que no soporta es el pimiento verde italiano.

: Dabiz Muñoz ha dicho en varias que uno de los alimentos que es el pimiento verde italiano. Hormigas gigantes: Dabiz ha trabajado como una hormiguita para llegar a lo más alto del mundo de la cocina. Además, en Diverxo hay hormigas por todas partes.

Sala de acusaciones: Entre la fruta y la comida

Croquetas : Las croquetas de La Pedroche , uno de los platos más famosos de Dabiz Muñoz.

: Las croquetas de , uno de los platos más famosos de Dabiz Muñoz. Pitaya : Dabiz y Cristina llaman cariñosamente a su hija Pitaya

: Dabiz y Cristina llaman cariñosamente a su Pitaya Tortilla: Dabiz Muñoz es de los que defiende que la tortilla tiene que ser sin cebolla.

Lectura en la sala de acusaciones

Texto Informe policial 2 : La distancia recorrida y el tiempo en la ruta de escape sugieren que el asesino está en buena forma física ” (recalca la buena forma física del Dabiz por su afición al running y al pádel.

: La distancia recorrida y el tiempo en la ruta de escape sugieren que ” (recalca la buena forma física del Dabiz por su afición al running y al pádel. Texto informe policial 3: “En los arbustos exteriores del museo fue hallada una hebilla, que los informes forenses han identificado como parte de una camisa de fuerza” (en una primera etapa, las chaquetillas de los chefs de Diverxo parecían camisas de fuerza)

Gabinete de Carlos III: Durante la prueba individual

Maqueta de avión : Un guiño a sus múltiples viajes, sus restaurantes en el aeropuerto y a que estudió cocina en Torrejón de Ardoz , donde hay una base militar aérea. Ed Sheeran le preguntó que de dónde sacaba la inspiración y Dabiz le respondió que le venía "de sus viajes".

: Un guiño a sus múltiples viajes, sus restaurantes en el aeropuerto y a que , donde hay una base militar aérea. Ed Sheeran le preguntó que de dónde sacaba la inspiración y Dabiz le respondió que le venía "de sus viajes". Sombrero de copa: En Diverxo usan un sombrero de copa como plato

[[H3:Interior de uno de los libros durante la prueba individual]

Guindilla : Reiteramos que el apodo de la infancia de Dabiz era "El Guindilla"

: Reiteramos que el de Dabiz era "El Guindilla" Chupete : Dabiz ha sido padre por segunda vez recientemente

: Dabiz ha sido vez recientemente Mariposa Acheronchia Atropos : Esta mariposa tiene un dibujo de calavera en su cuerpo (Dabiz juega con el símbolo de la calavera en alguna ocasión). Aparte, tanto en el restaurante, como en la relación de Dabiz, las mariposas siempre tienen un papel importante.

: Esta mariposa tiene un en su cuerpo (Dabiz juega con el símbolo de la calavera en alguna ocasión). Aparte, tanto en el restaurante, como en la relación de Dabiz, las mariposas siempre tienen un papel importante. Folleto del skyline de Madrid con el Eurobuilding : Diverxo está en el edificio Eurobuilding

: Diverxo está en el edificio Eurobuilding Pin del Rayo Vallecano : Cristina Pedroche, la mujer de Dabiz, es una gran aficionada del Rayo Vallecano. Y Dabiz, aunque inicialmente era del Atlético de Madrid, cada vez se siente más seguidor rayista.

: Cristina Pedroche, la mujer de Dabiz, es una gran aficionada del Rayo Vallecano. Y Dabiz, aunque inicialmente era del Atlético de Madrid, cada vez se siente más seguidor rayista. Pala de pádel : Dabiz juega mucho y muy bien al pádel y es un gran aficionado a este deporte.

: Dabiz juega mucho y muy bien al pádel y es un a este deporte. Zapatillas de running : Dabiz es un enamorado del running y ha participado en varios maratones . La talla 44 de las zapatillas es para que se relacione con un hombre, pero no es la talla de su pie.

: Dabiz es un enamorado del running y . La talla 44 de las zapatillas es para que se relacione con un hombre, pero no es la talla de su pie. Robot de juguete: Un guiño al disfraz de Cristina Pedroche en Mask Singer.

Pruebas colectivas