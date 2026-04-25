El pique entre Ana Peleteiro y Esperansa Grasia: “Estaba yendo de chill por ser deportista y dije a tomar por saco”

Àngel Llàcer ha propuesto formar dos equipos para descubrir quién ha sido el asesino de Bertín Osborne. Capitaneados por Alberto Chicote y Glòria Serra los equipos compiten por ser los más rápidos en encontrar las piezas de un puzle.

Las dos personas encargadas de correr por los pasillos del museo han sido Ana Peleteiro y Esperansa Grasia.

La campeona olímpica ha empezado la prueba con tranquilidad, pero viendo que su rival ha comenzado a llevarla ventaja, Ana Peleteiro ha decidido sacar su buen estado físico a relucir y se ha picado para ser más rápida que la influencer.

“Estaba yendo de chill por no aprovecharme y me ha entrado el agobio y dije a tomar por saco” ha confesado Peleteiro al ver la buena forma de Esperansa Grasia.

Finalmente, la deportista olímpica ha conseguido completar el puzle para su equipo y con ello han dado con el arma homicida que ha acabado con la vida de Bertín.