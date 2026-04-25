Marta Sánchez, absolutamente perdida para descubrir al asesino: “A ellos también los veo perdidos”

Marta Sánchez ha decidido no investigar junto al resto de las celebridades y dedicarse a probar los manjares que tenían en la sala de investigaciones.

La cantante se ha mostrado en todo momento muy segura de quién se encondía tras la máscara del asesino.

Durante una de las pruebas para obtener un informe sobre el asesino, Marta Sánchez ha decidido buscar bajo una mesa. Una actitud que ha desatado la broma de Antonio Resines, “muy bien Marta, yo eso no lo puedo hacer por mi edad”, le ha dicho el actor.

Marta Sánchez ha confesado que “yo estoy muy perdida, pero a ellos también los veo muy perdidos” al intentar encontrar un número con una sombra del árbol.