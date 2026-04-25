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Alberto Chicote y Ana Peleteiro encuentran la clave del asesino en una camisa de fuerza: “Fueron muy comentadas en el sector”

El cocinero y la deportista han coincidido en su apuesta por el asesino de Bertin Osborne al descubrir en las pistas una camisa de fuerza.

Alberto Chicote y Ana Peleteiro encuentran la clave del asesino en una camisa de fuerza: “Fueron muy comentadas en el sector”

Alberto Chicote y Ana Peleteiro encuentran la clave del asesino en una camisa de fuerza: “Fueron muy comentadas en el sector”

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Carmen Pardo
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Ana Peleteiro ha descartado al Mago Pop como posible asesino y ha apostado por Cristina Pedroche o Dabiz Muñoz al descubrir una camisa de fuerza entre las pistas, “ellos se disfrazaron así un Halloween” ha dicho la deportista.

Alberto Chicote ha asegurado que para él ha sido determinante para hacer su apuesta sobre el asesino la hebilla encontrada de la camisa de fuerza. “Yo recuerdo aquellas chaquetillas que se hizo Dabiz Muñoz que fueron muy comentadas en el sector”.

Antonio Resines no tiene muy claro quién es el sospechoso y le da vueltas a la forma física del asesino mientras Esperansa Grasia hace su apuesta en “Mario Vaquerizo o Agatha Ruiz de la Prada” sobre la camisa de fuerza.

Para Marta Sánchez la asesina de Bertín Osborne es Violeta Mangriñán al ver un chupete o las chucherías de la dentadura. “Me cuesta creer que haya otra persona que coincida tanto” ha afirmado la cantante.

¿Quién estará en lo cierto?

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