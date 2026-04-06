LA HIJA DE BRUCE WILLIS Y DEMI MOORE
El criticado vídeo de Rumer Willis dando el pecho a su hija de 3 años: Así responde a la polémica
Rumer Willis vuelve a estar en el centro de la polémica por su forma de criar a su hija. La actriz ha respondido con contundencia tras recibir duras críticas por seguir amamantándola con casi 3 años.
Rumer Willis, la hija del icónico actor Bruce Willis y Demi Moore, ha vuelto a enfrentarse al juicio público, esta vez por compartir un vídeo en el que aparece dando el pecho a su hija Louetta, que está a punto de cumplir tres años. La publicación ha reabierto un debate en redes sobre la lactancia prolongada… y ha desatado una oleada de críticas.
La actriz, lejos de esquivar la polémica, ha respondido de forma directa. En el vídeo, publicado en Instagram, se puede leer: "Cuando alguien empieza a juzgar mi forma de criar", acompañado de un clip viral que explica la diferencia entre "mi vida" y "la tuya", dejando claro que considera que su maternidad no debería ser cuestionada.
Además, acompañó la publicación con un mensaje tan breve como contundente: "Sorry not sorry", dejando claro que no piensa disculparse por sus decisiones como madre.
No es la primera vez que Willis recibe críticas por este tema. Ya en el pasado había defendido públicamente la lactancia prolongada, una práctica que sigue generando debate social y que, en su caso, ha provocado tanto comentarios negativos como mensajes de apoyo.
Pero esta vez, el contexto es aún más personal. La actriz, hija de Bruce Willis y Demi Moore, ha recordado también que está criando a su hija como madre soltera tras su ruptura con Derek Richard Thomas en 2024.
En ese sentido, ha querido ir más allá de la polémica puntual y denunciar los prejuicios que recibe a diario. En otras publicaciones recientes, ha insistido en que es ella quien mantiene a su hija: "Trabajo en cuatro empleos… soy el único sustento", subrayando que no depende económicamente de su familia.
La reacción en redes, como suele ocurrir en estos casos, ha estado dividida. Mientras algunos usuarios critican que comparta un momento íntimo o cuestionan la edad de la niña, otros la apoyan por visibilizar la lactancia y plantar cara al llamado "mom-shaming".
Una polémica más que demuestra que, en temas de maternidad, el juicio público sigue siendo constante… pero también que cada vez más figuras públicas están dispuestas a responder sin filtros.
