Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más sincera

María del Monte es una de las voces por excelencia de nuestro país. Apodada la Reina de las Sevillanas, ha logrado convertirse en el número 1 de nuestro país en varias ocasiones, aunque siempre ha tenido claro que más allá de cantar, su pasión siempre será contar.

Tras cuarenta años de éxitos, María del Monte sigue triunfando sobre los escenarios, siempre rodeada de los suyos. Su familia es el mayor tesoro de María del Monte, un clan ante el que se ha tenido que convertir en matriarca tras la dolorosa muerte de sus padres y sus hermanos.

Hoy, María del Monte se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su nuevo proyecto y a la María del Monte que hay tras la folclórica. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!