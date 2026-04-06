Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más sincera

Tras cuatro décadas dedicadas a la música, María del Monte se atreve con un nuevo proyecto. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su trayectoria profesional y su vida personal.

María del Monte

Publicidad

María del Monte es una de las voces por excelencia de nuestro país. Apodada la Reina de las Sevillanas, ha logrado convertirse en el número 1 de nuestro país en varias ocasiones, aunque siempre ha tenido claro que más allá de cantar, su pasión siempre será contar.

Tras cuarenta años de éxitos, María del Monte sigue triunfando sobre los escenarios, siempre rodeada de los suyos. Su familia es el mayor tesoro de María del Monte, un clan ante el que se ha tenido que convertir en matriarca tras la dolorosa muerte de sus padres y sus hermanos.

Hoy, María del Monte se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su nuevo proyecto y a la María del Monte que hay tras la folclórica. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

María del Monte

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más sincera

3_Meloquedo

El ‘me lo quedo’ hace que Toño le arrebate a Vero el gran premio

Auge jóvenes creyentes en España

Ana Iris Simón, sobre el auge de jóvenes creyentes en España: "Hace ocho años ser practicante provocaba risas"

2_Toño
Mejores Momentos | 6 de abril

Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta

1_Vero
Mejores Momentos | 6 de abril

¡Vero consigue uno de los paneles más altos en la historia de La Ruleta de la Suerte: 9.000€!

Rey emérito en su reaparición en la Maestranza
Casa Real

La vuelta de Juan Carlos I a España levanta críticas: "Fue a la Maestranza porque quería esa ovación"

Juan Carlos I reaparece por sorpresa en La Maestranza de Sevilla junto a su hija, la infanta Elena, para ver la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla. El emérito ha recibido ovaciones de "vuelve" y "viva el Rey".

Brochetas de pollo y manzana con salsa tare
Para 4 personas

Mezcla dulce y salado con la receta de brochetas de pollo y manzana con salsa tare de Joseba Arguiñano

Las brochetas de pollo y manzana con salsa tare que ha elaborado Joseba Arguiñano son facilísimas de preparar y tienen una combinación perfecta de sabores dulces y salados.

Ana Milán se rinde ante el nuevo equipo de Mask Singer: "Mis compañeros son una maravilla"

Ana Milán se rinde ante el nuevo equipo de Mask Singer: "Mis compañeros son una maravilla"

Imagen de la pregunta del becario

Carlos Cuerpo responde a la 'pregunta de la exbecaria': "Nuestros jóvenes son la generación más cualificada y el Gobierno les respalda"

Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente

Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente, de Arguiñano: "Una receta fuera de lo normal en 5 minutos"

Publicidad