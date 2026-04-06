Mejores Momentos | 6 de abril
Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta
Pese a la gran diferencia con Vero, el concursante del atril amarillo no baja los brazos en la lucha por la final.
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Toño ha demostrado tener una gran puntería al tirar de la ruleta. El concursante ha conseguido caer en hasta dos ocasiones en el gajo verde de los 150€, lo que, al repetir consonante, le han colocado con una gran renta económica.
No todo es la tirada, y es que Toño ha sabido emplear su dinero en el momento adecuado para comprar las vocales necesarias que le han ayudado a resolver el panel por 725€.
Al ser el panel con pregunta, ha conseguido ganar 200€ más tras adivinar que el signo del zodiaco que coincide con la moneda inglesa es Libra, consiguiendo un marcador total de 925€.
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