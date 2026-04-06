Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta

Toño ha demostrado tener una gran puntería al tirar de la ruleta. El concursante ha conseguido caer en hasta dos ocasiones en el gajo verde de los 150€, lo que, al repetir consonante, le han colocado con una gran renta económica.

No todo es la tirada, y es que Toño ha sabido emplear su dinero en el momento adecuado para comprar las vocales necesarias que le han ayudado a resolver el panel por 725€.

Al ser el panel con pregunta, ha conseguido ganar 200€ más tras adivinar que el signo del zodiaco que coincide con la moneda inglesa es Libra, consiguiendo un marcador total de 925€.