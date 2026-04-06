Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 6 de abril

Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta

Pese a la gran diferencia con Vero, el concursante del atril amarillo no baja los brazos en la lucha por la final.

2_Toño

Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Toño ha demostrado tener una gran puntería al tirar de la ruleta. El concursante ha conseguido caer en hasta dos ocasiones en el gajo verde de los 150€, lo que, al repetir consonante, le han colocado con una gran renta económica.

No todo es la tirada, y es que Toño ha sabido emplear su dinero en el momento adecuado para comprar las vocales necesarias que le han ayudado a resolver el panel por 725€.

Al ser el panel con pregunta, ha conseguido ganar 200€ más tras adivinar que el signo del zodiaco que coincide con la moneda inglesa es Libra, consiguiendo un marcador total de 925€.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2_Toño

Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta

1_Vero

¡Vero consigue uno de los paneles más altos en la historia de La Ruleta de la Suerte: 9.000€!

Rey emérito en su reaparición en la Maestranza

La vuelta de Juan Carlos I a España levanta críticas: "Fue a la Maestranza porque quería esa ovación"

Brochetas de pollo y manzana con salsa tare
Para 4 personas

Mezcla dulce y salado con la receta de brochetas de pollo y manzana con salsa tare de Joseba Arguiñano

Ana Milán se rinde ante el nuevo equipo de Mask Singer: "Mis compañeros son una maravilla"
Entrevista

Ana Milán se rinde ante el nuevo equipo de Mask Singer: "Mis compañeros son una maravilla"

Imagen de la pregunta del becario
Carlos Cuerpo en Espejo Público

Carlos Cuerpo responde a la 'pregunta de la exbecaria': "Nuestros jóvenes son la generación más cualificada y el Gobierno les respalda"

El vicepresidente primero ha sido entrevistado en Espejo Público donde ha respondido a la 'pregunta del becario', la cual plantean los redactores más jóvenes desde la redacción.

Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente
Para 4 personas

Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente, de Arguiñano: "Una receta fuera de lo normal en 5 minutos"

"Tenemos aquí un pedazo de plato fuera de lo normal", reconoce Karlos Arguiñano entusiasmado al elaborar esta receta para la que solo tendrás que añadir los ingredientes en la olla rápida.

Imagen de una madre y su hijo

Más madres de 40 que de 25: "Lo dejé hasta que tuve estabilidad y al final, cuando me quedé en el paro es cuando tuve a mi bebé"

Imagen de Juani

La familia de José Pascual, ingresado en la UCI en Tailandia, pide ayuda para traerlo de vuelta: "No podemos sufragar un avión medicalizado"

Imagen de El Raval

El mercadeo de pastillas vacía el Raval, en Barcelona: "Nadie quiere estar en un negocio donde en la puerta tienes a 50 personas traficando"

Publicidad