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Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

MASK SINGER

Juan y Medio se estrena en Mask Singer y lanza un inesperado elogio al equipo: “Nunca viví algo igual en televisión”

La quinta edición de Mask Singer contará con la incorporación de Juan y Medio como investigador, quien destaca el ambiente, la complicidad del equipo y el alto nivel técnico del programa.

El presentador afronta su participación en Mask Singer con entusiasmo, subrayando la conexión con Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Según explica, la competitividad entre ellos se vive desde el compañerismo y el humor.

Además, pone en valor el trabajo detrás de cámaras, desde vestuario hasta realización. El presentador reconoce que el despliegue técnico y humano del formato le ha sorprendido profundamente durante su experiencia.

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