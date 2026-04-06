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MASK SINGER
Juan y Medio se estrena en Mask Singer y lanza un inesperado elogio al equipo: “Nunca viví algo igual en televisión”
La quinta edición de Mask Singer contará con la incorporación de Juan y Medio como investigador, quien destaca el ambiente, la complicidad del equipo y el alto nivel técnico del programa.
El presentador afronta su participación en Mask Singer con entusiasmo, subrayando la conexión con Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Según explica, la competitividad entre ellos se vive desde el compañerismo y el humor.
Además, pone en valor el trabajo detrás de cámaras, desde vestuario hasta realización. El presentador reconoce que el despliegue técnico y humano del formato le ha sorprendido profundamente durante su experiencia.