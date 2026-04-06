¡Vero consigue uno de los paneles más altos en la historia de La Ruleta de la Suerte: 9.000€!

Antes de este panel, Vero había conseguido el gajo de la ‘doble letra’, que ha decidido conservar por si caía en una cantidad económica más elevada que el gajo de los 150€, y la ruleta le ha dado la razón a la concursante tras caer en el gajo de los 1.000€.

Al caer en este gajo, Vero solo ha conseguido sumar 1.000€ al decir una consonante que no estaba repetida, pero tras emplear la ‘doble letra’, su marcador ha ascendido hasta los 5.000€, ya que esta vez la consonante estaba repetida cuatro veces.

Por si fuera poco, tras tener en su poder el ‘super comodín’ al haber adivinado la ‘letra oculta’, Vero ha empleado el gajo de la ‘doble letra’ del comodín para volver a doblar su dinero, alcanzando la asombrosa cifra por la que ha resuelto el panel: 9.000€.