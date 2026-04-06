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Mejores Momentos | 6 de abril

El ‘me lo quedo’ hace que Toño le arrebate a Vero el gran premio

El segoviano ha puesto el objetivo en este gajo tras el error de la concursante del atril rojo.

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El ‘me lo quedo’ hace que Toño le arrebate a Vero el gran premio

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Adrián Moreno
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Vero durante su turno, había conseguido caer en las dos partes del gran premio en apenas tres tiradas y, como ha dicho Jorge Fernández, casi sin querer. Sin embargo, un error ha hecho que pierda la posibilidad de aumentar aún más su renta sobre los demás concursantes.

Ha sido Toño quien ha cogido el testigo, sabiendo que Vero contaba con el premio en su poder. El concursante ha puesto el ojo en un me lo quedo, que ha logrado alcanzar en el momento justo y que ha utilizado para arrebatarle el gran premio a su compañera.

Junto a este robot de cocina, valorado en 990€, Toño ha conseguido también el gajo del ‘empiezo yo’, que podrá usar en el panel con bote, y otros 100€, que han hecho que resuelva por un total de 1.090€.

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