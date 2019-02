Aitor Esteban: "Nunca existió el delito de rebelión en Cataluña porque no hubo violencia"

Sobre el juicio al 'procés', considera que "el delito de rebelión nunca ha existido, ni hubo violencia ni voluntad de ejercerla". Considera que tanto en Euskadi como en Cataluña "hay un sentimiento de muchos ciudadanos que no se sienten españoles. No están conformes con el grado de autonomía que hay en este momento y les gustaría que eso pudiera negociarse y moverse", destaca.

"En Cataluña y País Vasco existe el sentimiento de muchos ciudadanos que no se sienten españoles"

Esteban aspira a que Euskadi esté un día en un Europa unida y que tenga sus instituciones en el plano de igualdad con otros países de Europa. Le gustaría llegar ahí "con el propio consentimiento de la sociedad vasca por vías democráticas".

Sobre su apoyo a la moción de censura a Rajoy que ganó Pedro Sánchez, afirma que "el PNV hizo lo que la sociedad vasca demandaba"."Fue sorprendente que un día después de aprobar los presupuestos saliera la sentencia Gurtel. O lo sabían o hicieron que aguantara hasta ese momento. La sentencia cayó como una bomba en la sociedad vasca", recuerda.

Tras la sentencia de la trama Gurtel, el PNV esperó un tiempo para ver si el PP reaccionaba y cuenta que al no reaccionar tomaron la decisión que repondía a la población vasca. No se atreve a hacer quinielas sobre las próximas elecciones, cree que el voto está por decidir y la campaña será decisiva, aunque reconoce que un Gobierno Vox, PP, Ciudadanos no le gustaría.

Critica que Albert Rivera (Ciudadanos) se hiciera la foto con Santago Abascal (Vox) en la Plaza de Colón."Ya esta teniendo problemas con Macron, que ha andado un pasito más atrás. Él se presentaba como un partido centrista, que no lo es". Reconoce que el PNV se ha reunido muchísimo con Batasuna pero nunca han compartido un manifiesto conjunto diciendo las cosas que se decían, "muchas de ellas mentira", en el de Colón".