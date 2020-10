El exministro Eduardo Serra sobre la gestión de la pandemia: "Falta concordia"

Eduardo Serra es un abogado que ocupó altos cargos en los gobiernos de UCD, PSOE y PP. Pocos pueden presumir de esta trayectoria política. Hoy se ha tomado un café con Susanna Griso y ha abordado la gestión del gobierno en la pandemia del coronavirus.

Prestigiosos periódicos como The Economist, el Frankfurter Allgemaine, le Monde o el Financial Times, se preguntan si "España es un "estado fallido", si no está funcionando la descentralización y las autonomías.

Para Eduardo Serra es más un problema de "falta de concordia y un espacio común para que los partidos políticos hablen". Dice el exministro que la sociedad civil está demostrando tener una actitud "y está dando una lección de entendimiento, de concordia, de intentar llegar a acuerdos y la clase política no la está dando, de esas actitudes vienen estas consecuencias".

Eduardo Serra se pregunta también que pasará con los Fondos Europeos para gestionar la crisis económica y sanitaria del coronavirus.

Serra afirma que la raíz está en el momento que desaparece "el bipartidismo y salen otros países y entonces el PP y el PSOE radicalizan el discurso". También cree que "a estas alturas del siglo XXI tener en Europa Occidental un gobierno social-comunista no trae buenas consecuencias".

Críticas a Unidas Podemos

Piensa Eduardo Serra que España tiene una trayectoria democrática y la sociedad demanda políticas moderadas: "Que lleguen unos radicales al gobierno que quiere una república bolivariana o bananera que al final es lo mismo no parece serio".

Serra también se ha referido al rey Don Juan Carlos "a mi me gustaría más que estuviera en otro lado, no en Abu Dabi" pero no está investigado y "no es delito estar allí". Dice que no sabe quien ha gestionado su salida de España pero "no me parece bien, que como dice usted, haya puesto tierra de por medio".

Sobre la reforma del CGPJ piensa que la "reforma express" es que no se debe romper el "acuerdo constitucional de la independencia del poder judicial". "Si se llega a pactar sería bueno por dos cosas, por el propio pacto, y porque se irradiaría a la sociedad una sensación de acuerdo, de concordia, que es lo que la sociedad está pidiendo a gritos".

Eduardo Serra preside la Fundación Transforma, a la que pertenecen más de cien personalidades de la sociedad civil. Juntos han hecho una propuesta con sugerencias y ánimo constructivo para superar la pandemia de coronavirus y que han hecho llegar a distintos ministerios. De momento, asegura Serra, "aún no hemos recibido respuesta".

