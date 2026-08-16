Feijóo y Abascal arremeten contra el Gobierno por "abandonar Ceuta" y piden la dimisión de Mónica García

Han sido varios los líderes políticos que se han desplazado o que han hecho algún comunicado sobre la crisis migratoria de Ceuta durante las últimas semanas tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. De manera paulatina, los principales representantes de las formaciones nacionales han acudido al epicentro de una entrada masiva que ya se considera una de las más graves vividas en España.

Este domingo, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha trasladado a Ceuta para comprobar de primera mano cuál es la situación en hospitales y centros de salud. Además, la ministra se ha reunido con responsables del Gobierno, con el presidente de Ceuta y con representantes del ámbito sanitario y social.

García ha expresado que "en Ceuta no hay un colapso sanitario y ha seguido informando de que la ocupación del hospital está a un 50%, y por ello que la asistencia sanitaria esté tensionada. "No podemos hablar de colapso, aunque hay lugares especialmente tensionados como urgencias, la planta de medicina interna y lugares de las plantas quirúrgicas", ha expresado.

También ha expresado de que habrá que redoblar los esfuerzos de la atención primaria y, que más allá de los datos, ha querido transmitir un mensaje a los ceutíes: "Ninguna de las consultas se ha suspendido y ahora hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes".

A su vez, la ministra ha defendido que han propuesto a la ciudad de Ceuta que habilite espacios para contener y tener esos desarrollos de salubridad para personas migrantes, que pueden tener más acceso a enfermedades infecciosas.

"Ceuta está en peligro"

Estas palabras vienen del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha trasladado a la ministra de Sanidad su enorme preocupación por la comunidad autónoma creyendo que su ciudad está en peligro.

Asimismo, el Gobierno de la comunidad autónoma le ha planteado a la ministra dos peticiones: la primera, que atienda a las demandas del colectivo sanitario de Ceuta como los médicos, enfermeros y auxiliares, entre otros.

Y la segunda, que no olvide, en las decisiones que deba adoptar, que "nuestra ciudad está viviendo un momento excepcionalmente crítico", se podría decir que es el más preocupante de su historia reciente, en el que se ha visto alterada radicalmente su normalidad y que vive sobrecogida.

El PP asegura el colapso en los centros hospitalarios

Mientras tanto, el Partido Popular asegura que existe colapso en los servicios sanitarios y ha pedido la dimisión de Mónica García tras su comparecencia esta mañana ante los medios de comunicación desde Ceuta. Tampoco Feijóo ha perdido la oportunidad de reclamar que sea Sánchez quien se desplace a la zona.

Este domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "indolencia" ante el "caos" que, en su opinión, ha provocado la crisis migratoria de Ceuta.

Feijóo ha publicado este comunicado en su cuenta de X, en un fin de semana señalado por una fuerte tensión en la ciudad autónoma ante el temor de que se produjera una nueva entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

"Los ceutíes tienen derecho a vivir tranquilos. Las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo. Los niños tienen derecho a crecer seguros", ha asegurado el líder del Partido Popular y ha reclamado un Gobierno "comprometido" y "sensible" frente a una crisis que ha calificado de "cuádruple": migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional.

Abascal acusa a Sánchez "de abandonar Ceuta"

Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha publicado un mensaje en su perfil de X acusando a Pedro Sánchez de "abandonar" a Ceuta para "desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos".

En el mismo comunicado, Abascal exige que "Sánchez tiene que acabar en la cárcel por esto".

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