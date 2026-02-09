"Quiero ver cómo te arrepientes": la actitud sosegada de Seren sorprende a Uras

Uras y Maral se han instalado en casa de Bahar después de casarse por sorpresa y a espaldas de todos. A nadie le ha hecho ninguna ilusión, pero tanto Bahar como Seren han intentado mantener la calma para no darle a Maral la guerra que busca.

Mientras Seren recoge las cosas de su habitación para dejársela libre al matrimonio, Uras se acerca a ella para intentar que la situación sea lo menos violenta posible: “No tienes por qué irte”.

“Conozco esa expresión. La de haberte dado cuenta de que has perdido”, le dice Seren a su exmarido dejándole claro que nadie lucha contra él y que él solo se ha buscado la reacción de su familia.

“Quiero ver cómo te arrepientes. Quiero ver el arrepentimiento en tus ojos por todas y cada una de las estupideces que has cometido”, le deja claro Seren al padre de sus hijos. ¡Revive este momento dándole al play al vídeo de arriba!