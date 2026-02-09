Vuelve a ver la entrevista completa a Antonio Orozco en El Hormiguero

Antonio Orozco ha estado en El Hormiguero para compartir su pasión por la música y su visión de la vida. Con su carisma habitual, el cantante ha dejado momentos emotivos y divertidos durante su paso por el programa.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la crisis personal que sufrió hace un tiempo y por la que se vio obligado a cancelar 111 conciertos. Según ha dicho, tocó fondo y había perdido el norte y la ilusión.

Tras esto, Antonio ha contado cómo es ser padre de un chico adolescente y ha desvelado una de las anécdotas más desternillantes que ha vivido con él. El invitado ha revelado que un día, tratando de esperar despierto a que le llamase, se despertó con la cara llena de chicle.

Además, también ha desvelado cuál es su manía más peculiar cuando está de gira. Orozco ha dicho que le ha cogido el gusto a ducharse con garrafas de agua en medio del campo cuando termina los conciertos.