Alejandro Nolasco (Vox) analiza los resultados electorales de Aragón: "Al PP le ha salido el tiro por la culata"

La victoria del Partido Popular en Aragón resulta agridulce porque Jorge Azcón, que adelantó los comicios al igual que María Guardiola, gana pero con dos escaños menos. Necesitan a Vox para gobernar, quienes duplican sus representantes. Es por lo que Vox sigue con la llave de la gobernabilidad entre sus manos. Susanna Griso analiza la posición de los de Santiago Abascal en Espejo Público de la mano del candidato Alejandro Nolasco.

El candidato ha explicado en el programa que durante la campaña "hemos notado el calor de la gente", asegura que debido a que "realmente hemos hablado de los temas que le preocupan a la gente", como la "lucha contra la okupación, la inseguridad, o la Sanidad", entre otros.

"Azcón no ha presentado los Presupuestos"

Preguntado sobre la salida de Vox del Gobirerno aragonés y haber tumbado a Azcón la posibilidad de los Presupuestos, Nolasco señala que "estas elecciones han sido muy extrañas en el sentido de que el señor Azcón no ha presentado los Presupuestos, presentó un 'power point' de 30 diapositivas, no hemos bloqueado nada, no quería presentarlos porque el PSOE se iba a abstener, entonces evidentemente no quería eso, quería ir a elecciones porque sus gurús les habían dicho que sumaban con Guitarte y con el PAR, y ahora pues el tiro les ha salido por la culata".

"Querían convocar las elecciones y les ha salido mal la estrategia"

Alejandro Nolasco ha señalado que ya ha felicitado a Jorge Azcón por su victoria en las elecciones de Aragón y que considera que "lo lógico es que tiene que ser él quien nos llame porque es el partido que más votos tiene".

Resalta que "le decimos lo mismo que le llevamos diciendo 16 meses, cuando no presentó los Presupuestos del 25, ni ha presentado los del 26: si podemos sentarnos para luchar contra la inmigración ilegal, para la limpieza de los cauces de los ríos y para una bajada de impuestos entre otros temas, como se ha llegado a acuerdos en Valencia, lo más curioso es que lo que el señor Azcón dice que es ilegal en Aragón lo que es legal en Vlencia porque en Valencia nos hemos entendido, ¿porqué allí sí y aquí no? Porque querían convocar las elecciones y les ha salido mal la estrategia", repite.

