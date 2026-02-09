Marron pone a prueba el pelo del equipo de ciencia con "el trenecito de la electricidad estática"

La electricidad estática es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un objeto. Se produce cuando dos materiales entran en contacto y luego se separan o se frotan entre sí, provocando un desequilibrio de cargas: uno de los materiales pierde electrones y queda cargado positivamente (+), mientras que el otro los gana y adquiere carga negativa (–).

Los efectos de la electricidad estática pueden manifestarse en forma de chispas, pequeñas descargas eléctricas, atracción entre objetos o materiales que se quedan adheridos. Se denomina “estática” porque no existe un flujo continuo de corriente eléctrica, sino una acumulación localizada de cargas.

Algunos materiales tienen mayor tendencia a ceder electrones, mientras que otros los captan con facilidad. En este experimento se utiliza una manta compuesta por 30 % lana, 55 % acrílico y 15 % nylon, materiales que favorecen este fenómeno. Al frotar la manta contra el cabello de distintas personas que participan en fila, se produce una transferencia de electrones desde el cabello hacia la manta.

Tanto el cabello como la manta actúan como aislantes eléctricos, lo que impide que las cargas se redistribuyan rápidamente. Como resultado, al separarse ambos materiales, la manta queda cargada negativamente y el cabello cargado positivamente, generando una atracción visible entre ellos. Este efecto provoca que los cabellos se ericen y se orienten hacia la manta, evidenciando de forma clara y visual el comportamiento de la electricidad estática.