Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pelostática

Marron pone a prueba el pelo del equipo de ciencia con "el trenecito de la electricidad estática"

¿Te acuerdas de lo que pasaba cuando frotabas un globo contra el pelo? Pues el equipo de ciencia lo recrea pero en versión XL.

Marron pone a prueba el pelo del equipo de ciencia con "el trenecito de la electricidad estática"

Publicidad

Marta García
Publicado:

La electricidad estática es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un objeto. Se produce cuando dos materiales entran en contacto y luego se separan o se frotan entre sí, provocando un desequilibrio de cargas: uno de los materiales pierde electrones y queda cargado positivamente (+), mientras que el otro los gana y adquiere carga negativa (–).

Los efectos de la electricidad estática pueden manifestarse en forma de chispas, pequeñas descargas eléctricas, atracción entre objetos o materiales que se quedan adheridos. Se denomina “estática” porque no existe un flujo continuo de corriente eléctrica, sino una acumulación localizada de cargas.

Algunos materiales tienen mayor tendencia a ceder electrones, mientras que otros los captan con facilidad. En este experimento se utiliza una manta compuesta por 30 % lana, 55 % acrílico y 15 % nylon, materiales que favorecen este fenómeno. Al frotar la manta contra el cabello de distintas personas que participan en fila, se produce una transferencia de electrones desde el cabello hacia la manta.

Tanto el cabello como la manta actúan como aislantes eléctricos, lo que impide que las cargas se redistribuyan rápidamente. Como resultado, al separarse ambos materiales, la manta queda cargada negativamente y el cabello cargado positivamente, generando una atracción visible entre ellos. Este efecto provoca que los cabellos se ericen y se orienten hacia la manta, evidenciando de forma clara y visual el comportamiento de la electricidad estática.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Marron pone a prueba el pelo del equipo de ciencia con "el trenecito de la electricidad estática"

Marron pone a prueba el pelo del equipo de ciencia con "el trenecito de la electricidad estática"

Vuelve a ver la entrevista completa a Antonio Orozco en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Antonio Orozco en El Hormiguero

Antonio Orozco destapa su lado más divertido como padre: “Cuando me desperté tenía toda la cara llena de chicle”

Antonio Orozco destapa su lado más divertido como padre: “Cuando me desperté tenía toda la cara llena de chicle”

¿Cómo sería poder hablar con los libros? El desternillante sketch que le ha preparado Juan Carlos Ortega a Antonio Orozco
Imperdible

¿Cómo sería poder hablar con los libros? El desternillante sketch que le ha preparado Juan Carlos Ortega a Antonio Orozco

"No hay hotel sustituya a una furgo": Antonio Orozco confiesa su manía más extraña cuando está de gira
Desternillante

"No hay hotel que sustituya a una furgo": Antonio Orozco confiesa su manía más extraña cuando está de gira

El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos
El Rosco | 9 de febrero

El buen estreno de Alejandro en El Rosco obliga a Óscar a jugársela en los últimos segundos

El recién llegado ha conseguido completar El Rosco antes que su compañero, a pesar de haber cometido un fallo en la primera vuelta.

¿Quién es Alejandro Ruiz? Madrileño, geólogo y preparado para Pasapalabra gracias a su madre
Mejores momentos | 9 de febrero

¿Quién es Alejandro Ruiz? Madrileño, geólogo y preparado para Pasapalabra gracias a su madre

El nuevo concursante, que llega en el segundo programa después del histórico bote de Rosa, procede de Pinto y reconoce que concursa gracias a una "ventolera" ahora que tiene más tiempo en sus estudios.

¡Alejandro llega pisando fuerte! El nuevo concursante sorprende con un pleno en el ¿Dónde están?

¡Alejandro llega pisando fuerte! El nuevo concursante sorprende con un pleno en el ¿Dónde están?

El enfado de Merche con Fernando Ramos en La Pista : “Impugno esta prueba”

El enfado de Merche con Fernando Ramos en La Pista : “Impugno esta prueba”

Relevo en la Silla Azul: Édgar queda eliminado y Alejandro llega a Pasapalabra

Relevo en la Silla Azul: Édgar queda eliminado y Alejandro llega a Pasapalabra

Publicidad