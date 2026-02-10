Antena3
El pasado de Antonio Orozco como futbolista: "El último equipo en el que estuve fue el Barcelona"

El artista ha regresado al programa para hablar de sus próximos proyectos y, además, ha contado secretos muy íntimos a Trancas y Barrancas.

Alberto Mendo
Publicado:

Antonio Orozco ha regresado a El Hormiguero para hablar de su próxima gira. El cantante ha compartido cómo ha sido el proceso de preparación, qué podrá esperar el público de sus conciertos y cómo vive este nuevo reto en su carrera. Además, ha hablado del libro autobiográfico titulado 'Inevitablemente yo' y, en concreto, de la crisis personal por la que llegó a cancelar más de un centenar de conciertos: "Toqué fondo".

Antonio Orozco habla de la crisis personal por la que canceló 111 conciertos: "Toqué fondo"

Tras la entrevista, una vez más marcada por la música y las anécdotas, Orozco se ha enfrentado test superrápido que le han preparado Trancas y Barrancas. De esa forma, el cantante ha revelado detalles muy personales: "Hay una parte de mi vida que no se sabe". Se refería a su pasado como deportista: "Todas las cosas importantes que hice en mi infancia fue a través del fútbol". Ha explicado que jugaba de interior y lo ha descrito así: "De las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida". Además, su último equipo en fútbol sala, con 21 años, fue el Barcelona. "El fútbol, como decía Johan Cruyff, me lo dio todo", ha apostillado.

Además, el cantante ha contado que alguna vez ha llevado tanga, que era de leopardo y que hay hasta fotos. También ha revelado cómo es su pijama y que es de los que duerme con calcetines. Y ha abierto otro melón: "Odio los grupos de WhatsApp".

