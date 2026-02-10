Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Belén Rueda y Belén Écija

El Hormiguero recibe esta noche a Belén Rueda y Belén Écija, que visitan el programa para charlar sobre sus trayectorias y el momento que atraviesan profesionalmente. Madre e hija comparten plató en una entrevista en la que hablarán de su experiencia en el mundo de la interpretación y de cómo viven su relación también dentro del ámbito artístico.

Durante la conversación, ambas repasarán algunos momentos importantes de sus carreras, anécdotas personales y cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos. Una visita que permitirá conocer el lado más cercano y familiar de dos intérpretes unidas tanto por la profesión como por los lazos personales.

Sobre ellas:

Belén Rueda es una de las actrices más reconocidas del cine y la televisión española, con una sólida trayectoria que abarca numerosos proyectos de éxito. Belén Écija, por su parte, ha seguido sus pasos en el mundo de la interpretación, construyendo poco a poco su propio camino y consolidándose como una joven actriz con proyección. Juntas representan dos generaciones de talento dentro de una misma familia.