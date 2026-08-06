Rafael Dávila cuestiona la gestión de la crisis de Ceuta: "70.000 personas no se plantan en una frontera en un par de horas"

Dávila sostiene que el componente humanitario no puede hacer que se pierda de vista la dimensión fronteriza de lo ocurrido: "Una es la crisis humanitaria, evidente, de la que se ha aprovechado Marruecos. Y la otra crisis es una crisis auténticamente de frontera". El exmilitar considera que España reaccionó tarde y cuestiona la gestión de la crisis, a la que se refiere como una "operación avestruz" porque "hemos metido la cabeza en el agujero y aquí no sabemos nada".

"70.000 personas no se plantan en una frontera en unas horas"

Una de las cuestiones que más preocupa a Dávila es si los servicios de inteligencia españoles tenían información previa sobre lo que podía suceder y no entiende que una movilización de esta magnitud pudiera pasar inadvertida. "¿Cómo no se iban a enterar? 70.000 personas no se plantan en una frontera en un par de horas". Y lanza una advertencia sobre la información que manejaban los servicios españoles: "Que no me digan a mí que no se sabía esto desde hacía tiempo".

Cuestiona la explicación de Marlaska

Dávila también cuestiona las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha defendido que no existieron informes de inteligencia que advirtieran de lo ocurrido. El exgeneral plantea que, si realmente los servicios de inteligencia no tuvieron conocimiento previo de la movilización, la situación sería todavía más preocupante. “Es mucho peor que no se hayan enterado. O se han enterado y no pueden decirlo”. El exgeneral considera, además, que señalar a los servicios de inteligencia por no haber informado puede ser una forma de trasladar responsabilidades hacia organismos que, por su propia naturaleza, no pueden hacer públicos sus informes.

Reclama más medios y un cambio en la defensa de Ceuta

El exmilitar pone también el foco en la capacidad de respuesta de España y reclama una revisión del sistema defensivo de Ceuta: “Hay que saber quién tenemos delante, hay que reaccionar a tiempo, hay que poner las barreras adecuadas y utilizar la tecnología”. Y considera que España cuenta con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad muy preparadas, pero denuncia que están “mal dotadas y mal cuidadas”.

El papel del Rey: "Es un problema de Estado"

Preguntado por la información publicada sobre un supuesto intento del rey Felipe VI de desplazarse a Ceuta durante los momentos más críticos de la crisis, Dávila asegura que no puede confirmar que se produjera. Sí considera, sin embargo, que la dimensión de lo ocurrido requería una respuesta al máximo nivel institucional: “El rey es el jefe del Estado. Esto es un problema de Estado”.

Una crisis de frontera y seguridad

La dimensión de lo ocurrido se entiende también al poner las cifras sobre la mesa. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, 72.000 personas llegaron a Ceuta entre el jueves y el viernes. Una cifra que prácticamente iguala a la población de la ciudad autónoma, que ronda los 84.000 habitantes. Una magnitud que explica por qué el general retirado insiste en que, más allá de la crisis humanitaria, lo ocurrido debe analizarse también como una crisis de frontera y de seguridad.

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