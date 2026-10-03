El accidente de Ana Guerra tras su reciente operación de pecho: "Al principio me asusté"

Ana Guerra ha contado en sus redes sociales que hace un tiempo decidió pasar por quirófano para sentirse más cómoda con su pecho. La cantante explica que el cambio de su cuerpo durante la adolescencia le generó cierto complejo y que finalmente ha optado por operarse.

Dos semanas después de la intervención, la artista aparece públicamente en el Teatro Coliseum junto a su marido, Víctor Elías, y muestra por primera vez el resultado. Una decisión de la que asegura que está muy contenta y por la que recibe mucho apoyo de su familia y de las personas de su entorno.

Sin embargo, la noche termina de una forma bastante accidentada para la cantante. Cuando ya se marcha con Víctor, se cae por unas escaleras y rueda alrededor de nueve escalones, provocándose heridas en las piernas y un golpe en el codo.

"Me asusté porque sabéis que estoy recién operada", confesaba momentos después en sus redes. Aun así, bromea sobre lo ocurrido, que por suerte ha quedado en un susto que se ha convertido en anécdota. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!