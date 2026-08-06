Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una semana después, Ceuta sigue desbordada y el reparto de menores enfrenta a las comunidades
Siete días después de la entrada masiva desde Marruecos, la ciudad mantiene a miles de personas en su territorio y el reparto de menores no acompañados abre un nuevo enfrentamiento político.
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La crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la agenda política y social una semana después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. Según los datos del Ministerio del Interior, unas 72.000 personas cruzaron la frontera, en su mayoría a nado, en una operación que dejó más de un centenar de fallecidos y una situación que todavía dista de haberse normalizado. Aunque parte de los migrantes ya ha abandonado la ciudad, miles permanecen en ella y la atención se centra ahora en los menores no acompañados, cuyo número mantiene desbordados los recursos de acogida.
Los menores, el principal reto
La protección de los niños y adolescentes se ha convertido en la prioridad de las administraciones y de las organizaciones humanitarias. La Policía ha identificado a 528 menores, mientras que el Gobierno de Ceuta asegura estar atendiendo a más de un millar. La capacidad de acogida de la ciudad está ampliamente superada, ya que en situación de emergencia solo podría albergar a unos 90 menores.
ONG como Save the Children alertan de la especial vulnerabilidad de las niñas migrantes y reclaman espacios diferenciados y personal especializado para detectar posibles casos de trata o explotación. Muchas de ellas continúan durmiendo al aire libre o en instalaciones improvisadas mientras esperan una solución.
En distintos barrios de Ceuta, voluntarios colaboran en la identificación de los menores para facilitar su traslado a centros de acogida. Mientras tanto, organizaciones sociales denuncian que muchos siguen sin acceso estable a agua, comida o un lugar adecuado donde descansar.
El reparto abre un nuevo choque político
La reubicación de estos menores ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y varias comunidades autónomas. Desde Moncloa se recuerda que la colaboración es una obligación legal y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha apelado "a la responsabilidad del conjunto de Comunidades autónomas".
Por su parte, varias autonomías sostienen que sus centros ya están saturados. Canarias supera ampliamente su capacidad de acogida, Aragón y Baleares también presentan niveles elevados de ocupación y la Comunidad Valenciana asegura que su sistema está colapsado. Cataluña figura entre los pocos territorios que aún no han alcanzado el límite, aunque Junts rechaza participar en el reparto.
Una ciudad que intenta recuperar la normalidad
Mientras continúa el debate político, Ceuta sigue intentando recuperar el pulso. Según el Gobierno local, alrededor de 6.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad. Se han habilitado nuevas zonas de atención para quienes continúan acampados en la playa y varias ONG mantienen el reparto diario de alimentos.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trump vuelve a utilizar la crisis de Ceuta en plena campaña política
La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a colarse en la política estadounidense. Donald Trump ha recurrido de nuevo a lo ocurrido en la ciudad autónoma para cargar contra España, la Unión Europea y el Partido Demócrata en plena precampaña de las elecciones de mitad de mandato. El expresidente mantiene su discurso sobre el control de las fronteras y utiliza la situación registrada a más de 6.000 kilómetros de Washington para reforzar uno de los principales mensajes de su campaña electoral.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Save the Children pide centros específicos para las menores llegadas a Ceuta
La situación de las niñas migrantes preocupa especialmente a las organizaciones sociales. Save the Children considera necesario que sean acogidas en espacios específicos y atendidas por profesionales con formación especializada. "Que las personas que las atiendan tengan formación especializada para detectar casos de trata o explotación", reclama la organización. Las entidades sociales alertan de que el riesgo aumenta cuando las menores permanecen solas en la calle o carecen de un entorno seguro.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cientos de menores siguen viviendo en la calle tras la crisis migratoria
Muchos de los menores que permanecen en Ceuta continúan durmiendo al raso mientras esperan una solución. Voluntarios denuncian la falta de recursos básicos y aseguran que muchos carecen de agua, alimentos o instalaciones para asearse. "No tienen donde asearse, donde mear, no tienen comida, no tienen agua", lamenta una voluntaria. La ciudad ha habilitado nuevos espacios de acogida, aunque las organizaciones sociales insisten en que la capacidad sigue siendo insuficiente.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vecinos de Ceuta colaboran para identificar a los menores migrantes
La solidaridad vecinal también forma parte de la respuesta a la crisis migratoria. En barrios como El Príncipe, varios residentes colaboran en la identificación de menores que permanecen en la ciudad. Anotan sus nombres, fechas de nacimiento y teléfonos de contacto para facilitar posteriormente su derivación a centros de acogida. "A partir de ahí vamos a mover lo que haga falta para que estos niños estén protegidos", explica uno de los voluntarios implicados en esta iniciativa.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las ONG reclaman una protección específica para las niñas migrantes
Las organizaciones especializadas en infancia advierten de que las niñas migrantes requieren una atención diferenciada por su mayor vulnerabilidad. Desde Save the Children recuerdan que, aunque representan un porcentaje menor dentro de los flujos migratorios, afrontan riesgos específicos. "Eso no quiere decir que no se encuentren expuestas a mayores riesgos", señalan. La entidad reclama centros adaptados para ellas y personal especializado que pueda detectar posibles casos de trata o explotación.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta multiplica por 26 su capacidad de acogida para menores
Según el Gobierno de la ciudad, actualmente se atiende a más de 1.100 menores, cuando la capacidad de emergencia se sitúa en apenas 90 plazas. La Policía ha identificado a 528 niños y adolescentes, aunque las autoridades locales sostienen que la cifra real es muy superior. Ante esta situación, se han habilitado nuevos espacios de acogida.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las comunidades alertan del colapso de sus centros de acogida
La mayoría de las comunidades autónomas reconoce que sus recursos para menores migrantes están prácticamente completos. Canarias supera ampliamente su capacidad de acogida, mientras Aragón, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana también denuncian una elevada saturación. Solo algunos territorios, como Cataluña, aseguran disponer todavía de cierto margen. Esta situación complica el reparto de menores procedentes de Ceuta y aumenta la presión sobre un sistema que las autonomías consideran insuficiente para asumir nuevas derivaciones.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El reparto de menores abre un nuevo choque político entre Gobierno y autonomías
La distribución de los menores migrantes acogidos en Ceuta ha generado un nuevo enfrentamiento político. El Ejecutivo recuerda que la colaboración entre comunidades autónomas es obligatoria y pide cumplir la ley. Varias autonomías gobernadas por el PP y Vox muestran sus reservas y reclaman conocer antes las cifras oficiales. Mientras tanto, Junts condiciona su apoyo parlamentario a que Cataluña quede excluida del reparto.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los menores centran la preocupación tras la crisis de Ceuta
La atención se concentra ahora en los menores que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes. La ciudad asegura que atiende a más de un millar de niños y adolescentes, una cifra muy superior a la capacidad de sus instalaciones. El Gobierno insiste en que las comunidades autónomas deben colaborar en su acogida, mientras continúa el debate político sobre el reparto. Las organizaciones sociales recuerdan que los menores son el colectivo más vulnerable y reclaman una respuesta inmediata para garantizar su protección.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta intenta recuperar la normalidad una semana después de la mayor crisis migratoria
Se cumple una semana desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un episodio que marcó un antes y un después en la ciudad autónoma. Según el Ministerio del Interior, unas 72.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos, la mayoría por vía marítima. Más de un centenar perdió la vida durante la travesía. Siete días después, Ceuta continúa afrontando las consecuencias de aquella crisis. Aunque la actividad comienza a reanudarse de forma gradual, la situación sigue lejos de la normalidad y los recursos de acogida permanecen bajo una fuerte presión.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Buenos días
¡Buenos días!
Iniciamos el minuto a minuto de la situación que atraviesa Ceuta en esta crisis migatoria.
Gracias por leernos.
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