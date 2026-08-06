Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una semana después, Ceuta sigue desbordada y el reparto de menores enfrenta a las comunidades

La crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la agenda política y social una semana después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. Según los datos del Ministerio del Interior, unas 72.000 personas cruzaron la frontera, en su mayoría a nado, en una operación que dejó más de un centenar de fallecidos y una situación que todavía dista de haberse normalizado. Aunque parte de los migrantes ya ha abandonado la ciudad, miles permanecen en ella y la atención se centra ahora en los menores no acompañados, cuyo número mantiene desbordados los recursos de acogida.

Los menores, el principal reto

La protección de los niños y adolescentes se ha convertido en la prioridad de las administraciones y de las organizaciones humanitarias. La Policía ha identificado a 528 menores, mientras que el Gobierno de Ceuta asegura estar atendiendo a más de un millar. La capacidad de acogida de la ciudad está ampliamente superada, ya que en situación de emergencia solo podría albergar a unos 90 menores.

ONG como Save the Children alertan de la especial vulnerabilidad de las niñas migrantes y reclaman espacios diferenciados y personal especializado para detectar posibles casos de trata o explotación. Muchas de ellas continúan durmiendo al aire libre o en instalaciones improvisadas mientras esperan una solución.

En distintos barrios de Ceuta, voluntarios colaboran en la identificación de los menores para facilitar su traslado a centros de acogida. Mientras tanto, organizaciones sociales denuncian que muchos siguen sin acceso estable a agua, comida o un lugar adecuado donde descansar.

El reparto abre un nuevo choque político

La reubicación de estos menores ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y varias comunidades autónomas. Desde Moncloa se recuerda que la colaboración es una obligación legal y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha apelado "a la responsabilidad del conjunto de Comunidades autónomas".

Por su parte, varias autonomías sostienen que sus centros ya están saturados. Canarias supera ampliamente su capacidad de acogida, Aragón y Baleares también presentan niveles elevados de ocupación y la Comunidad Valenciana asegura que su sistema está colapsado. Cataluña figura entre los pocos territorios que aún no han alcanzado el límite, aunque Junts rechaza participar en el reparto.

Una ciudad que intenta recuperar la normalidad

Mientras continúa el debate político, Ceuta sigue intentando recuperar el pulso. Según el Gobierno local, alrededor de 6.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad. Se han habilitado nuevas zonas de atención para quienes continúan acampados en la playa y varias ONG mantienen el reparto diario de alimentos.

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