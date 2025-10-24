La polémica de Isabel Preysler con Olivia de Borbón, por su biografía: "Es totalmente falso"

Polémica entre Isabel Preysler y Olivia de Borbón. Olivia de Borbón está dolida por lo que Isabel Presley ha dicho sobre su madre en su biografía 'Mi verdadera historia'. "Es totalmente falso", asegura.

La próximamente duquesa de Sevilla ha mostrado su enfado después de que Preysler se refiriera a su madre, Beatrice Wilhelmine Paula Gräfin von Hardenberg. Isabel manifiesta que había un mensaje en el contestador de la revista ¡Hola! filtrando la noticia.

En ella aseguraban que Isabel Presley estaba manteniendo una relación con el marqués de Griñón, el padre de Tamara Falcó. Al parecer, lo escucharon Jaime Peñafiel y Carmen Martínez-Bordiú que concluyeron que se trataba de Beatrice von Hardenberg por su fuerte acento alemán.

