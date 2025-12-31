Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La rave de Albacete se asienta en el pantano de Cenajo tras dejar guardias civiles heridos

Las autoridades estiman que más de 1.000 personas han acudido a la cita.

Asistentes a la rave de Albacete aparcados

La Guardia Civil desmantela una rave ilegal en la zona de Campos de Hellín (Albacete) | Antena 3 Noticias

Daniel Caballero
Publicado:

Cientos de vehículos han conseguido asentarse en la zona del pantano de Cenajo después de que la Guardia Civil impidiera que el convoy se instalara en la localidad de Hellín durante la noche de este martes. La Guardia Civil detectó un tráfico inusual en las inmediaciones de Tobarra y Hellín, lo que provocó que las autoridades desplegaran un operativo para interceptar a los asistentes. Caravanas, furgonetas y vehículos camperizados comenzaron a circular por las carreteras de la zona, llegando a colapsar gasolineras cercanas.

En un primer momento, la Benemérita trató de evitar que el convoy pudiera llegar a su destino, inmovilizando cientos de vehículos. Sin embargo, la caravana puso rumbo a las inmediaciones de la localidad de Férez, generando algunos problemas de tránsito y embotellamientos. Finalmente, hasta mil personas han conseguido llegar a la zona del pantano de Cenajo, donde parece ser que tendrá lugar la macrofiesta.

Durante la llegada, algunos de los asistentes han apedreado los coches de la Guardia Civil y han dejado a varios agentes heridos, tal y como señala la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, afirmó que algunos vecinos se mostraron inquietos "alrededor de las dos de la madrugada", cuando los primeros vehículos comenzaron a instalarse en la zona, causando "un poco de alarma".

Alcalde de Férez valora la situación de la rave

Alcalde de Férez valora la situación de la rave

También ha señalado que muchos de los vehículos se encuentran estacionados en la carretera de Híjar, dando por sentado que permanecerán allí para poder celebrar su rave. "Por lo que yo he visto no creo que se vayan hoy", ha añadido. Sin embargo, el alcalde ha querido mandar un mensaje de calma a los habitantes del municipio asegurando que "son buenas personas" y que se encuentran paseando por el pueblo con normalidad.

La 'Big Fucking Party'

Cada Fin de Año, en España se celebra una de las citas más secretas y polémicas de la música underground, una macrofiesta conocida como la 'Big Fucking Party'. Este evento, se organiza a través de grupos privados con el objetivo de evitar controles y sanciones por parte de las autoridades y reúne a cientos de personas en un lugar diferente en cada edición. Su carácter ilegal, sumado a su secretismo, atrae el interés de personas de diferentes puntos del continente, convirtiendo la fiesta en un mito dentro de esta cultura.

