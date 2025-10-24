Publicidad
El Hormiguero
La confesión más íntima de Isabel Preysler en El Hormiguero: “Mis hijos no me conocen”
La socialité ha visitado El Hormiguero para presentar Mi verdadera historia, un libro en el que repasa su vida, desmiente rumores y revela secretos familiares hasta ahora desconocidos.
Isabel Preysler ha vuelto a El Hormiguero para hablar de su nuevo libro, Mi verdadera historia, una recopilación de memorias en la que muestra su lado más íntimo. La aristócrata confesó que incluso sus hijos descubrirán aspectos desconocidos de su vida.
Durante la entrevista, recordó su infancia en Manila y su traslado a España, destacando que su niñez fue feliz, aunque su adolescencia resultó más complicada. También habló de su primer amor en Filipinas, un romance que marcó el inicio de su historia personal.