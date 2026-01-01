Sonsoles Ónega felicita el año a los espectadores: "Que el 2026 os traiga salud y buenos pensamientos""

Sonsoles Ónega ha querido despedir el año con un mensaje dirigido a los espectadores de su programa. Esta ha aprovechado para dedicarle sus mejores deseos a una audiencia que la ha elegido durante todos estos meses.

"Que el 2026 os traiga salud y buenos pensamientos", ha dicho. Además, les ha deseado también buenas lecturas... ¡y mucha tele! Un año lleno de Y ahora Sonsoles en cada casa.

A los que nos seguís cada tarde: gracias por elegirnos y hacer de nuestro año un sueño. ¡Nos vemos en 2026 con más ganas y más tele! ¡Dale al play para escuchar el mensaje de Sonsoles Ónega!