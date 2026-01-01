Antena3
Sonsoles Ónega felicita el año a los espectadores: "Que el 2026 os traiga salud y buenos pensamientos""

Nuestra presentadora cierra el año con un mensaje especial para su audiencia. ¡Feliz 2026 y que nos sigamos acompañando!

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega ha querido despedir el año con un mensaje dirigido a los espectadores de su programa. Esta ha aprovechado para dedicarle sus mejores deseos a una audiencia que la ha elegido durante todos estos meses.

"Que el 2026 os traiga salud y buenos pensamientos", ha dicho. Además, les ha deseado también buenas lecturas... ¡y mucha tele! Un año lleno de Y ahora Sonsoles en cada casa.

A los que nos seguís cada tarde: gracias por elegirnos y hacer de nuestro año un sueño. ¡Nos vemos en 2026 con más ganas y más tele! ¡Dale al play para escuchar el mensaje de Sonsoles Ónega!

El emocionante viaje de Roberto Leal y Mercedes ya tiene fecha: Nos vamos de madre, estreno el próximo miércoles

Un Rosco inesperado para Manu y Rosa para empezar 2026: ¡con doce preguntas y en pareja!

Manu y Rosa dan por bueno un empate accidentado en el último Rosco de 2025
El Rosco | 31 de diciembre

Manu y Rosa dan por bueno un empate accidentado en el último Rosco de 2025

El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año
Mejores momentos | 31 de diciembre

El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga en Nochevieja: “A lo grande”
Mejores momentos | 31 de diciembre

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga... ¡en Nochevieja!: “A lo grande”

Para la actriz, el último día del año es doblemente especial porque cumple años y ha vuelto a celebrarlo en Pasapalabra.

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas
Mejores momentos | 31 de diciembre

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

La concursante coruñesa, como ya hizo en Nochebuena, ha querido brillar de forma especial y ha sorprendido con su elegancia en el último programa del año 2025.

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"

Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"

consejos

Prevenir la resaca de Nochevieja: el ejercicio físico y el café no son aliados

