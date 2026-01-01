Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Comprobar cupón hoy lunes 1 de enero

La ONCE vuelve a convertir el inicio del año en una jornada marcada por la ilusión con la celebración de su tradicional Sorteo del Cupón Extra de Navidad. La cita, fijada para el 1 de enero de 2026, repartirá más de 53 millones de euros en premios y mantiene su objetivo de comenzar el año con una oportunidad real de cambio para miles de participantes en toda España.

El sorteo se celebra en una fecha señalada del calendario, coincidiendo con un día festivo en todo el país, lo que permite que la mañana de Año Nuevo esté acompañada por la expectación del resultado y la posibilidad de compartir la alegría con familiares y amigos. Con el paso de los años, este cupón extraordinario se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del periodo navideño.

Un sorteo para empezar el año con ilusión

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE destaca por el volumen y la variedad de sus premios. El sorteo reparte 90 premios de 400.000 euros correspondientes a las cinco cifras del premio principal, a los que se suman otros 90 premios de 40.000 euros del primer premio adicional y 90 premios de 20.000 euros del segundo premio adicional.

Además, la ONCE pone en juego 13.500 premios de 100 euros asociados a las cinco cifras de los terceros premios adicionales, junto a miles de premios por aproximaciones, terminaciones y reintegros. Esta estructura multiplica las opciones de resultar agraciado y refuerza el atractivo del sorteo como una oportunidad accesible para un amplio número de personas.

