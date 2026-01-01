Loterías
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Comprobar cupón hoy lunes 1 de enero
Sigue aquí a tiempo real, el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la Once.
La ONCE vuelve a convertir el inicio del año en una jornada marcada por la ilusión con la celebración de su tradicional Sorteo del Cupón Extra de Navidad. La cita, fijada para el 1 de enero de 2026, repartirá más de 53 millones de euros en premios y mantiene su objetivo de comenzar el año con una oportunidad real de cambio para miles de participantes en toda España.
El sorteo se celebra en una fecha señalada del calendario, coincidiendo con un día festivo en todo el país, lo que permite que la mañana de Año Nuevo esté acompañada por la expectación del resultado y la posibilidad de compartir la alegría con familiares y amigos. Con el paso de los años, este cupón extraordinario se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del periodo navideño.
Un sorteo para empezar el año con ilusión
El Cupón Extra de Navidad de la ONCE destaca por el volumen y la variedad de sus premios. El sorteo reparte 90 premios de 400.000 euros correspondientes a las cinco cifras del premio principal, a los que se suman otros 90 premios de 40.000 euros del primer premio adicional y 90 premios de 20.000 euros del segundo premio adicional.
Además, la ONCE pone en juego 13.500 premios de 100 euros asociados a las cinco cifras de los terceros premios adicionales, junto a miles de premios por aproximaciones, terminaciones y reintegros. Esta estructura multiplica las opciones de resultar agraciado y refuerza el atractivo del sorteo como una oportunidad accesible para un amplio número de personas.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: El tercer premio también queda exento de impuestos
El tercer premio del Cupón Extra de Navidad no supera el umbral de los 40.000 euros, por lo que se cobra íntegramente, sin retención por parte de Hacienda.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Tres grandes números concentran los premios principales
El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ha dejado definidos los tres números clave del día, correspondientes al premio principal y a los dos premios adicionales, que concentran los importes más elevados del sorteo.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: El sorteo reparte más de 53 millones de euros
En total, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE distribuye más de 53 millones de euros en premios, consolidándose como uno de los grandes sorteos del inicio del año en España.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Un sorteo de primeros de año
El Cupón Extra de Navidad se celebra cada 1 de enero, coincidiendo con el inicio del año, una fecha que la ONCE mantiene para reforzar el carácter simbólico del sorteo.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Los premios menores se cobran íntegros
Todos los premios inferiores a 40.000 euros, incluidos terceros premios, aproximaciones y reintegros, están exentos de tributación, por lo que los ganadores reciben el importe completo.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Más de 900.000 cupones han resultado premiados
El Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha dejado un total de 923.130 cupones premiados, lo que lo convierte en uno de los sorteos con mayor número de ganadores del calendario anual.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Así quedan los principales premios del sorteo
Premio principal: 66287 con 400.000 euros
Primer premio: 61688 con 40.000 euros
Segundo premio: 76735 con 20.000 euros
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: El tercer premio
El tercer premio del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha correspondido al número 76735. Este premio reparte 13.500 premios de 100 euros a las cinco cifras, lo que convierte a este número en uno de los más repartidos del sorteo. Al tratarse de un premio inferior a 40.000 euros, el importe se cobra íntegro, sin retención de Hacienda.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Segundo premio
El segundo premio adicional del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ha sido para el número 61688. Este premio está dotado con 20.000 euros a las cinco cifras, una cuantía que queda exenta de tributación, por lo que los agraciados cobrarán el importe completo. Además, este número puede generar premios por aproximaciones y terminaciones, ampliando el número de cupones premiados.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: otras 50 extracciones de 100 euros cada una
64951 - 86112 - 19729 - 51190 - 31444 - 41813 - 89832 - 72909 - 90708 - 21650 - 93707 - 60691 - 85736 - 32462 - 21093 - 80268 - 67082 - 00944 - 22142 - 51753 - 50229 - 39851 - 42109 - 62242 - 83405 - 99330 - 53889 - 69650 - 77955 - 66850 - 46641 - 32137 - 88547 - 65790 - 62283 - 76990 - 52906 - 01966 - 57114 - 52402 - 24544 - 01586 - 04373 - 99659 - 07042 - 77329 - 44175 - 91973 - 21731 - 74425
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Número ganador
El número ganador del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ha sido el 66287. Este número concentra el premio principal, que reparte 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras. Al superar los 40.000 euros, estos premios están sujetos a una retención del 20%, aplicada únicamente sobre la cantidad que excede ese límite.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Las 50 extracciones de 100 euros
75386 - 55949 - 82930 - 28154 - 84627 - 09521 - 87635 - 41419 - 48964 - 99427 - 59042 - 95658 - 19722 - 86610 - 45846 - 65888 - 35927 - 58185 - 09711 - 67600 - 81818 - 98672 - 65467 - 06407 - 23917 - 91535 - 83129 - 02470 - 68396 - 14728 - 14247 - 00616 - 20431 - 41003 - 75403 - 62266 - 03976 - 46544 - 86201 - 32985 - 61039 - 62911 - 37576 - 12250 - 23499 - 68549 - 18441 - 62455 - 09891 - 25711
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: 923.130 cupones premiados
El Cupón Extra de Navidad de la ONCE repartirá premios a 923.130 cupones en su edición de 2026. El dato refleja la dimensión de un sorteo que se caracteriza por una amplia distribución de premios y una elevada probabilidad de resultar agraciado. Gracias a esta estructura, el Extra de Navidad se ha convertido en uno de los sorteos con mayor número de ganadores en España, manteniendo cada año el interés de miles de personas que buscan comenzar el nuevo año con un ingreso adicional.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: La historia del Sorteo
En sus orígenes, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE no se celebraba el 1 de enero. Durante sus primeras ediciones, el sorteo tenía lugar el 13 de diciembre, coincidiendo con el Día de Santa Lucía. Esta fecha posee un fuerte valor simbólico para la organización, al tratarse de la patrona de las personas ciegas. Con el paso del tiempo, el sorteo fue trasladado al inicio del año, aunque el vínculo con la tradición y la identidad histórica de la ONCE se ha mantenido intacto.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Las 150 extracciones con 100 euros
Las extracciónes corresponden a: 92.900 - 69.489 - 18.094 - 34.530 - 73.258 - 67.053 - 93.285 - 76.223 - 12.628 - 67.866 - 32.990 - 17180 - 79685 - 08051 - 77550 - 62866 - 71152 - 76157 - 01898 - 86798 - 48395 - 10146 - 24617 - 30423 - 84094 - 26396 - 71615 - 74845 - 83666 - 87733 - 80728 - 61715 - 96214 - 98991 - 97546 - 52383 - 02047 - 51554 - 89016 - 41415 - 10371 - 52632 - 92495 - 27717
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Tercer premio
El tercer premio del Soreto es para el número 76735.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: El segundo premio
El segundo premio adicional ha correspondido al número 61688.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Número ganador
El número ganador del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCEha sido el 66287.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: A punto de comenzar
El Sorteo del Cupón Extra de Navidad d ela ONCE está a punto de comenzar!!!
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Todo lo que debes saber antes del Sorteo
El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE se celebra el 1 de enero de 2026 y reparte más de 53 millones de euros. Los cupones cuestan 10 euros y pueden comprarse online o en puntos autorizados. Los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que los superiores tienen una retención del 20%. Además, el plazo para cobrar cualquier premio es de 30 días naturales.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Plazos y condiciones para cobrar un premio
Los ganadores del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE disponen de un plazo de 30 días naturales para cobrar su premio. Este periodo comienza a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo, el 1 de enero de 2026. Una vez superado ese plazo, se pierde el derecho al cobro. La organización recuerda que los únicos resultados oficiales son los publicados directamente por la ONCE, por lo que recomienda consultar siempre los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el premio.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Cuánto dinero se queda Hacienda
Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos. En cambio, si el premio supera esa cantidad, se aplica una retención del 20% sobre el importe que exceda los 40.000 euros. Por ejemplo, un premio de 400.000 euros queda reducido en 80.000 euros por la retención fiscal.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Estos son los principales premios
El Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ofrece una amplia estructura de premios. El principal reparte 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras. A este se suman 90 premios de 40.000 euros y otros 90 de 20.000 euros correspondientes a premios adicionales.
Además, se conceden 13.500 premios de 100 euros y miles de importes menores por aproximaciones, últimas cifras y reintegros. Esta variedad multiplica las opciones de resultar agraciado y convierte el sorteo en uno de los más atractivos del inicio del año.
Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo: Más de 53 millones en premios
El inicio de 2026 vuelve a estar marcado por la ilusión del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE. El sorteo, que se celebra hoy, 1 de enero, y que reparte más de 53 millones de euros; además, se consolida como una de las citas más esperadas de estas fechas.
Al coincidir con un día festivo en toda España, la organización busca que la mañana de Año Nuevo esté ligada a la emoción y a la posibilidad de compartir la alegría en familia. El premio principal incluye 90 premios de 400.000 euros, además de miles de premios adicionales por terminaciones, aproximaciones y reintegros.
