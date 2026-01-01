Un Rosco inesperado para Manu y Rosa para empezar 2026: ¡con doce preguntas y en pareja!

Si las Campanadas tienen una pareja de lujo como Cristina Pedroche y Alberto Chicote, Pasapalabra puede presumir de comenzar el año con los dos mejores concursantes de su historia: Manu y Rosa.Han roto casi todos los récords en 2025 y esperan alcanzar el único que les queda en 2026: un estratosférico bote de 2,5 millones de euros que, de momento, no para de crecer.

El madrileño y la coruñesa han vivido por segunda vez la Navidad como concursantes de Pasapalabra. Más elegantes que nunca para el programa de Nochevieja, se han enfrentado a un Rosco muy especial... ¡y con reglas un poco diferentes! Como guiño a las doce uvas, se han encontrado sólo con doce letras y, además, han podido jugar por primera vez juntos.

Manu y Rosa han demostrado espíritu navideño, mucha complicidad y que El Rosco sería más fácil de completar si lo hicieran en pareja. Sin duda, han superado el reto con creces. ¡No te lo pierdas en el vídeo!