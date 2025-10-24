Isabel Preysler revela su bronca con Tamara Falcó por una incómoda pregunta a Mario Vargas Llosa

Durante su visita a El Hormiguero, Isabel Preysler recordó con humor y cierta incomodidad el almuerzo en el que Tamara Falcó conoció por primera vez a Mario Vargas Llosa. La tertuliana explicó que su hija no dudó en preguntarle al escritor si seguía casado, dejando a todos en silencio. Isabel confesó que, al terminar el postre, no pudo evitar reprenderla con un contundente “¡cómo se te ocurre!”.

Tamara, presente en el programa, explicó su versión entre risas, reconociendo que no tuvo filtros aquel día. Preysler también reveló que Vargas Llosa se sintió incómodo con la situación, aunque más tarde todo quedó en una anécdota divertida.