El emocionante viaje de Roberto Leal y Mercedes ya tiene fecha: Nos vamos de madre, estreno el próximo miércoles

Antena 3 calienta motores para uno de los estrenos más esperados de la temporada. Nos vamos de madre, el nuevo programa protagonizado por Roberto Leal y su madre, Mercedes, se estrenará el próximo miércoles.

Ambos viajarán por destinos como Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, enfrentándose a retos físicos, culturales y emocionales que pondrán a prueba su capacidad para superar miedos y traumas.

El próximo miércoles, después de El Hormiguero, el presentador y su madre se van de madre, comenzando así una aventura que no dejará a nadie indiferente. ¡No te lo pierdas!