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Mejores momentos | 19 de mayo

¡La tensión se palpa en el aire! David intenta resolver dos veces por más de 3.000 euros

Con la friolera de 3.175 euros acumulados en su atril, David decide resolver y se equivoca.

¡La tensión se palpa en el aire! David intenta resolver dos veces por más de 3.000 euros

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Una frase de la película ‘Coco’, esta es la pista con la que cuenta David antes de resolver. El del atril amarillo se ha decidido después de haber acumulado una gran cifra de dinero: nada más y nada menos que 3.175 euros.

Pero al resolver, David se ha confundido y se ha dado cuenta cuando ya era tarde. Menos mal que tenía un comodín para volver a intentar resolver correctamente.

El del atril amarillo ha realizado un segundo intento, pero Jorge Fernández se ha tomado unos segundos, que se han hecho eternos, antes de comunicar a David si lo ha dicho bien en esta ocasión o no… ¿Quieres ver lo que ha ocurrido exactamente? ¡No te pierdas el vídeo!

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