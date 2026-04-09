Un juzgado cita Yolanda Díaz por acusar a Julio Iglesias de someter a sus trabajadores a un "régimen de esclavitud"

Un juzgado de Madrid ha convocado un acto de conciliación entre los representantes legales del cantante, denunciado por un presunto abuso sexual, y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según ha informado EFE, el magistrado ha decidido ofrecer a la líder de Sumar la posibilidad de retractarse, si así lo considera, de las declaraciones en las que aludía a un supuesto "régimen de esclavitud" para los trabajadores del artista. Por su parte, Iglesias presentó una demanda contra Díaz.

En este contexto, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite la solicitud del abogado de Julio Iglesias para interponer una demanda por presuntas injurias y calumnias contra Yolanda Díaz, y ha citado a las partes a un acto de conciliación el día 19 a las 09:30 horas. A dicha comparecencia no es necesaria la presencia de los implicados, sino únicamente de sus abogados o procuradores.

Se trata de un trámite propio de la jurisdicción civil, en el que las demandas se admiten siempre que cumplan los requisitos formales, según indican fuentes jurídicas, que recuerdan además que Yolanda Díaz es aforada, por lo que un eventual proceso judicial posterior se resolvería en el Tribunal Supremo.

La demanda de Julio Iglesias

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero la demanda contra la vicepresidenta por unas declaraciones que considera "injuriosas y calumniosas", realizadas en relación con una denuncia por presuntos abusos sexuales que fue posteriormente archivada por la Fiscalía. En su escrito, solicitaba la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificara sus palabras y le indemnizara en función de la repercusión alcanzada.

El abogado del cantante, José Antonio Choclán, explicó que este acto constituye un requisito previo antes de presentar una querella por posibles delitos de injurias y calumnias. Las declaraciones objeto de la demanda fueron realizadas por Díaz el 13 de enero en la red social Bluesky y al día siguiente durante una entrevista en el programa 'La Hora de la 1' de RTVE.

Según la representación legal de Iglesias, la vicepresidenta, en su condición de alto cargo público, trasladó a la opinión pública juicios de culpabilidad al afirmar que en su domicilio se cometían abusos sexuales, que los trabajadores estaban sometidos a un régimen de esclavitud y que se vulneraban de forma sistemática sus derechos fundamentales.

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