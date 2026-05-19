Jorge Fernández, impresionado con Raquel: “¡Otra vez en el 150! Van 4 veces en esta tirada”

¿Qué prefieres? ¿Aprobar una oposición o quitarte la hipoteca? Este ha sido el panel que ha terminado resolviendo Raquel. Ella preferiría quitarse la hipoteca y, aunque no puede hacerlo por el dineral que ha ganado, sí que lo tiene más fácil.

La concursante del atril azul ha ido descubriendo las letras del panel y multiplicando su marcador a una velocidad vertiginosa.

Raquel ha caído hasta cuatro veces en este panel en uno de los mejores gajos de La ruleta de la suerte: el de 150. Finalmente, y después de tanto sumar, ha resuelto por 1.150 euros. ¡Enhorabuena!

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