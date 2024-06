Xavier García Albiol: "Una parte del crecimiento del voto de extrema derecha viene por la incapacidad de gestión de una parte de la inmigración"

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, justifica en redes sociales el aumento de la extrema derecha en las elecciones europeas 2024 por los problemas para integrar a cierta inmigración. Añadía en su post que no se puede abordar el tema sin que salten las críticas. Apuntaba además que el aumento del voto de la extrema derecha no sólo está justificado por un único elemento, pero sí cree que una parte muy importante de este crecimiento viene "por la capacidad de los partidos que están gobernando".

En Espejo Público mantiene Albiol que la gestión de la inmigración es un problema que afecta a las grandes ciudades de la mayoría de los países. "La inmigración es una oportunidad", añade. Sí cree que hay una parte de la inmigración que no se adapta y a "partir de ahí aparecen problemas de convivencia y también inseguridad". Albiol destaca que no quiere señalar la inmigración como un problema y no tiene "nada que decir sobre los inmigrantes que han venido a trabajar y ser uno más".

"Hay personas que vienen a crear problemas de convivencia y a delinquir"

Señala el del PP que hay "personas que han venido de fuera que pretenden mantener sus costumbres y su forma de vivir que son contrarias a las que tenemos en Europa". A eso se suma, añade, "la falta de control en las entradas que está provocando que vengan personas a crear problemas de convivencia y a delinquir".

Como ejemplo, Albiol hace alusión a que la semana pasada en Badalona la Guardia Urbana detuvo a un hombre de nacionalidad marroquí que tenía en su poder 60 teléfonos móviles, 8 ordenadores y 4 tablets. Señala que esta persona ha sido detenida en varias ocasiones y está seguro de que "esta persona ya está en la calle robando móviles". Considera Albiol que se tiene que cambiar la ley y no entiende "el problema de que marquemos unas condiciones para las personas que vienen de fuera". "Si usted es un delincuente habitual habría que condenar a esa persona y devolverla a su país, eso es lo que se espera de una sociedad madura y avanzada".

"Se tiene que dar una respuesta satisfactoria a estas situaciones"

Apunta Albiol que el triunfo de la derecha en las elecciones europeas 2024 es generalizado y señala que así ha ocurrido con Le Pen, en Francia, que ha sacado el mismo tanto por ciento de voto que el PSOE en España, "y en Alemania ha pasado lo mismo". "Se tiene que dar una respuesta que sea satisfactoria para ordenar situaciones que se producen en las ciudades y que son inadmisibles", afirma.

El hijo de Albiol, de 17 años, subía a sus redes sociales un vídeo en el que grababa a un carterista. Xavier García Albiol se siente orgulloso de que su hijo defienda a personas a las que están robando en el autobús y "que se plante ante estas situaciones".