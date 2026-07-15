Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Valencia

Un bloque de tres plantas se derrumba en Benetússer sin dejar heridos

Los vecinos habían sido evacuados previamente al detectarse grietas y ruidos en el edificio.

Imagen del edificio derrumbándose

Un bloque de tres plantas se derrumba en Benetússer sin dejar heridos | ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un edificio de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer, en Valencia, se ha derrumbado duranta la madrugada de este miércoles. Tal y como detallan los Bomberos del Consorcio de Valencia, los vecinos, que son alrededor de 16, han sido desalojados a tiempo y no hay que lamentar víctimas.

Así lo han asegurado a través de su cuenta de X, donde aseguran que los vecinos habían sido evacuados previamente del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, varios vecinos de la zona aseguran que el día anterior al derrumbe pasó por dicho edificio y vieron un agujero en la parcela de al lado "que no les gustaba nada".

Pese a no lamentar víctimas mortales ni heridos, los vecinos de ese bloque de pisos han perdido todo "en cuestión de segundos". Otra de las vecinas detalla que cuando llegó al lugar de los hechos, "no la dejaron pasar" al edificio.

Además, por precaución, se ha evacuado otro edificio próximo. Los técnicos municipales han evaluado el estado de dicho edificio.

Para atender esta incidencia se han movilizado dos dotaciones de Torrent y Catarroja, un sargento, un oficial y un inspector en jefe.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz Portero, como el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.También la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado un mensaje en su perfil de la plataforma X en el que ha asegurado que sigue "con atención" lo ocurrido y adelanta que está "en contacto" con la alcaldesa. "Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas", ha concluido.

Los trabajos de una excavadora en el solar de al lado: posible causa del derrumbe

Por el momento, se desconocen las causas de este derrumbe. Según adelanta el periódico Las Provincias, en el solar de al lado del edificio que ha caído había una gran pala excavadora que estaba haciendo trabajos durante los últimos días que podrían haber sido la consecuencia de la caída de uno de los muros de carga del edificio que se ha derrumbado.

Susto por el derrumbe del falso techo de la portería en un edificio de Alzira

El falso techo del portal en un céntrico bloque de viviendas conocido como "Edificio Palmeras", ubicado en la plaza del Reino en Alzira, se ha desplomado esta tarde. Así lo ha relatado el diario Levante-EMV.

Tras el aviso, la Policía Local y una unidad del parque de Bomberos han tenido que intervenir de inmediato.

Este incidente no ha provocado heridos y los bomberos ya han comenzado las tareas de saneamiento retirando el falso techo en su totalidad para garantizar el acceso seguro al bloque de pisos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La desolación de una afectada por el incendio de Los Gallardos, Almería: "Da lástima todo esto, es muy triste"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Imagen del edificio derrumbándose

Un bloque de tres plantas se derrumba en Benetússer sin dejar heridos

Efemérides de hoy 15 de julio de 2026: Vicente del Bosque es nombrado seleccionador de España

Efemérides de hoy 15 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 15 de julio?

ESCENA MADRE

El testimonio de una vecina presente en el incendio de Los Gallardos: "Me metí en un túnel negro"

Incendio de Íscar
INCENDIO

Declarado de gravedad 2 el incendio de Íscar por "amenaza seria a poblaciones y grave riesgo"

Incendio Los Gallardos
Incendio Los Gallardos

El incendio de Los Gallardos, Almería, deja 13 víctimas mortales, 9 de ellas identificadas mientras los vecinos regresan a sus hogares

Los servicios de emergencia rescatan a una mujer tras oír sus gritos dentro del camión de basura.
Rescate

Encuentran con vida a una mujer en el interior de un camión de basura tras haber dormido en un contenedor en Madrid

La víctima presentaba varias fracturas y se encontraba en estado grave en el momento en el que fue rescatada.

Antena 3 Noticias
Almería

La desolación de una afectada por el incendio de Los Gallardos, Almería: "Da lástima todo esto, es muy triste"

Aunque el incendio se ha estabilizado, los afectados por el fuego se enfrentan a sus consecuencias.

Tramo del río Ter

Encuentran los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter

13 July 2026, Spain, Pamplona: An injured man is carried on a stretcher by Red Cross medical staff following the seventh bull run of the 2026 San Fermin Festival in Pamplona, Spain. The run features bulls from the José Escolar ranch. Photo: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA 13/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Los Jandilla cierran los Sanfermines con un encierro vertiginoso que ha dejado 2 heridos por asta de toro

Foto de archivo de la Policía Nacional

Muere un hombre apuñalado en su casa en el barrio de Las Tablas, Madrid

Publicidad