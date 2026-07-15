Un bloque de tres plantas se derrumba en Benetússer sin dejar heridos

Un edificio de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer, en Valencia, se ha derrumbado duranta la madrugada de este miércoles. Tal y como detallan los Bomberos del Consorcio de Valencia, los vecinos, que son alrededor de 16, han sido desalojados a tiempo y no hay que lamentar víctimas.

Así lo han asegurado a través de su cuenta de X, donde aseguran que los vecinos habían sido evacuados previamente del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, varios vecinos de la zona aseguran que el día anterior al derrumbe pasó por dicho edificio y vieron un agujero en la parcela de al lado "que no les gustaba nada".

Pese a no lamentar víctimas mortales ni heridos, los vecinos de ese bloque de pisos han perdido todo "en cuestión de segundos". Otra de las vecinas detalla que cuando llegó al lugar de los hechos, "no la dejaron pasar" al edificio.

Además, por precaución, se ha evacuado otro edificio próximo. Los técnicos municipales han evaluado el estado de dicho edificio.

Para atender esta incidencia se han movilizado dos dotaciones de Torrent y Catarroja, un sargento, un oficial y un inspector en jefe.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz Portero, como el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.También la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado un mensaje en su perfil de la plataforma X en el que ha asegurado que sigue "con atención" lo ocurrido y adelanta que está "en contacto" con la alcaldesa. "Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas", ha concluido.

Los trabajos de una excavadora en el solar de al lado: posible causa del derrumbe

Por el momento, se desconocen las causas de este derrumbe. Según adelanta el periódico Las Provincias, en el solar de al lado del edificio que ha caído había una gran pala excavadora que estaba haciendo trabajos durante los últimos días que podrían haber sido la consecuencia de la caída de uno de los muros de carga del edificio que se ha derrumbado.

Susto por el derrumbe del falso techo de la portería en un edificio de Alzira

El falso techo del portal en un céntrico bloque de viviendas conocido como "Edificio Palmeras", ubicado en la plaza del Reino en Alzira, se ha desplomado esta tarde. Así lo ha relatado el diario Levante-EMV.

Tras el aviso, la Policía Local y una unidad del parque de Bomberos han tenido que intervenir de inmediato.

Este incidente no ha provocado heridos y los bomberos ya han comenzado las tareas de saneamiento retirando el falso techo en su totalidad para garantizar el acceso seguro al bloque de pisos.

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