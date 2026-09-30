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Detenido el autor de un robo en una casa de Valladolid gracias al rastro digital de una consola de videojuegos

Los agentes usaron el rastro digital de una consola de videojuegos portátil para detener al presunto autor del robo en una vivienda en la provincia de Valladolid.

Fotografía de la Guardia Civil

Fotografía de la Guardia Civil Europa Press

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La Guardia Civil ha logrado detener al presunto autor de un robo con fuerza cometido en una vivienda de un municipio de la provincia de Valladolid gracias al análisis "complejo y continuado" del rastro digital de una consola de videojuegos portátil, uno de los objetos que fue sustraído de la vivienda, junto a tres televisores, herramientas y variados objetos de uso doméstico y profesional.

La investigación comenzó en enero de 2026 cuando la propietaria del inmueble denunció que autor/es desconocidos habían accedido a su vivienda tras forzar la cerradura de entrada y robando diversos efectos de valor, entre ellos una videoconsola que ha permitió a los agentes reconstruir un rastro digital "complejo y continuado".

La Guardia Civil ha detallado que la investigación se ha llevado a cabo con la colaboración del fabricante de la videoconsola y de operadores de telecomunicaciones, lo que ha permitido a los agentes identificar un patrón de uso estable y prolongado en el tiempo del dispositivo sustraído, a partir de la fecha de sustracción.

Un "trabajo minucioso" de trazabilidad digital, análisis de conexiones...

Este análisis, unido a otras gestiones policiales, hizo posible determinar el uso del terminal en un domicilio concreto de Valladolid donde residía la persona finalmente detenida.

La Guardia Civil ha informado que la investigación ha destacado por la "complejidad de las actuaciones" que han exigido un "trabajo minucioso" de trazabilidad digital, análisis de conexiones, verificación de identidades y coordinación con diferentes organismos. Esta labor permitió reconstruir el recorrido del dispositivo desde el momento del robo hasta la detención de la supuesta autora y aportar "elementos clave" para el esclarecimiento de los hechos.

Las mismas fuentes han asegurado que continúan trabajando para recuperar el resto de los efectos sustraídos y para determinar si existen otras personas implicadas en los hechos. El Equipo de Ciberdelincuencia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción de Valladolid.

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