DESCONTENTOS CON LOS POLÍTICOS

Vox ha conseguido en El Ejido 7.377 votos, un 33% de la población. Los vecinos están muy descontentos con los políticos, aseguran que el Ayuntamiento no ha hecho nada para cambiar y mejorar su situación. 'Espejo Público' ha hablado con los vecinos del municipio y han contado sus razones para votar o no a este partido. "Vox dice lo que otros partidos no se atreven por ser políticamente correctos", afirma una vecina. Sin embargo, otros se han quedado realmente sorprendidos con el resultado: "Algunos jóvenes no se han leído bien el programa".