VÍDEO: El tremendo enfado de Susanna Griso por una sentencia machista: "Si este país no se indigna tenemos un problema"

Susanna Griso ha vivido un encontronazo con el abogado Agustín Martínez, letrado de los jóvenes de 'La Manada'. Martínez comentaba la polémica sentencia dictada por el mismo tribunal que a su vez juzgó el caso de los jóvenes sevillanos.

En la sentencia se condena a 10 meses de cárcel a un hombre que intentó estrangular a su mujer delante de sus hijos pero desistió en el último momento después de que uno de sus los niños le pidiera que desistiese. Según el abogado, aunque esta sentencia pueda indignar a la opinión pública por laxa, es lo que corresponde con la legislación en la mano.

Sin embargo, Susanna Griso ha mostrado su descontento con el dictamen: "Que un padre intente matar a su esposa delante de sus hijos y tenga que escuchar a su hijo diciendo papá no lo hagas y que cambie de opinión en el último segundo, que eso le convierta en maltrato ocasional con una condena de 10 meses, a mí me indigna. Me da igual que sea un problema de los legisladores o de los jueces pero me indigna, y si a este país eso no le indigna tenemos un problema", señalaba la periodista.