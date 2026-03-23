Victorio y Lucchino hablan sobre el documental de la duquesa de Alba: "Era una mujer que nació 50 años antes de su época"

Si existe una mujer con una vida que podría responder al guion de una película, esa es Cayetana de Alba. A lo largo de los años, ha ocupado miles de titulares, exposiciones o películas y hoy, sigue despertando el mismo interés, ya que hay aspectos de su vida que aún son desconocidos.

Precisamente, para conocer los detalles más ocultos de la Duquesa de Alba la televisión autonómica andaluza, Canal Sur, estrena 'Cayetana, la duquesa de todos' el próximo 28 de marzo.

No obstante, el pasado viernes el cine Cervantes de Sevilla acogió a los amigos y familia de la duquesa para visualizar parte del documental.

A este acto, acudieron Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia. Además, acudió Alfonso Diez, viudo de Cayetana. También amigos como Carmen Tello, José Luis Medina del Corral y José Víctor Rodríguez Caro, ambos diseñadores de Victorio y Lucchino, el galerista Pepe Cobo, Jorge Cadaval y Alejandra Osborne, entre otros asistentes.

La duquesa "nació 50 años antes de su época"

En Más Espejo hemos entrevistado a José Luis Medina del Corral y José Víctor Rodríguez Caro, diseñadores de Victorio y Lucchino, para conocer en profundidad los detalles que pueden verse en el documental.

Ambos han detallado que el documental es "muy bonito" y afirman que han "salido fotos y cosas muy inéditas que no se han visto de ella, de su niñez y de su juventud".

Para ellos, la duquesa era una persona "que nació 50 años antes de su época". Destacan de ella que era una persona "maravillosa", "adorable" y también su gran bondad. Tal y como han asegurado, "ha ayudado a muchas personas que no tenían para pagar el alquiler o que no tenían para pagar la luz". No obstante, han afirmado que "si te quería, eras su mejor amigo", pero si no la caías bien, "adiós muy buenas".

Del documental les ha sorprendido la cantidad de fotografías que hay de la duquesa, sobre todo, algunas de la infancia. Asimismo, aseguran que "en la intimidad", al igual que se mostraba exteriormente, era "una mujer con gran sencillez" y lo que más "le gustaba eran las cosas del pueblo". No obstante y pese a su sencillez, nunca "olvidaba que era duquesa".

Por último, aseguran que Cayetana de Alba era "una persona irrepetible" y una "embajadora de Sevilla como ninguna".

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