A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino
José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, más conocidos como Victorio y Lucchino, se sientan hoy en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de sus orígenes y su larga trayectoria en el mundo de la moda.
Victorio y Lucchino son dos de los diseñadores españoles más famosos de la industria. Hoy repasamos con José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral su verdadera historia.
Ambos se conocen trabajando en el departamento de diseño de la empresa Disart en Sevilla. No tarda en surgir el amor entre ambos que, en 1975, deciden apostar por un negocio juntos.
Pioneros en poner nombre a sus colecciones, hoy Victorio y Lucchino nos cuentan el secreto de su éxito. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
