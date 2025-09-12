Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino

Victorio y Lucchino son dos de los diseñadores españoles más famosos de la industria. Hoy repasamos con José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral su verdadera historia.

Ambos se conocen trabajando en el departamento de diseño de la empresa Disart en Sevilla. No tarda en surgir el amor entre ambos que, en 1975, deciden apostar por un negocio juntos.

Pioneros en poner nombre a sus colecciones