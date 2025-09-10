Exclusiva
Mar Flores y su difícil relación con la duquesa de Alba: "Jamás se refería a mí por mi nombre"
Este programa ha tenido acceso a las memorias de Mar Flores y te mostramos un extracto donde habla de su relación con Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la duquesa de Alba.
Mar Flores publica hoy sus memorias bajo el título Mar en calma. En ellas, se abre en canal hablando de sus relaciones pasadas, su familia y sus grandes polémicas.
Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a las memorias de la modelo en exclusiva. Además de aclarar ciertos asuntos como si hubo despedida con Fernando Fernández-Tapias, ha recordado su relación con Cayetano Martínez de Irujo.
Mar asegura que ambos estuvieron muy enamorados, pero que, debido a las presiones externas y de la familia del aristócrata, la relación terminó dinamitándose. "De tanto tensar la situación, la cuerda se rompió", escribe.
La madre de Cayetano, la duquesa de Alba, nunca aceptó a Mar: "Jamás se refería a mí por mi nombre en público, me llamaba "la modelo"".
Hoy, Mar Flores saca a la luz historias jamás contadas que ya forman parte del imaginario colectivo. ¿Qué pasó con las fotos con Lequio? ¿Rompieron su relación con Cayetano? ¿Y con Fernández-Tapias?
