Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Mar Flores y su difícil relación con la duquesa de Alba: "Jamás se refería a mí por mi nombre"

Este programa ha tenido acceso a las memorias de Mar Flores y te mostramos un extracto donde habla de su relación con Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la duquesa de Alba.

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores publica hoy sus memorias bajo el título Mar en calma. En ellas, se abre en canal hablando de sus relaciones pasadas, su familia y sus grandes polémicas.

Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a las memorias de la modelo en exclusiva. Además de aclarar ciertos asuntos como si hubo despedida con Fernando Fernández-Tapias, ha recordado su relación con Cayetano Martínez de Irujo.

Mar asegura que ambos estuvieron muy enamorados, pero que, debido a las presiones externas y de la familia del aristócrata, la relación terminó dinamitándose. "De tanto tensar la situación, la cuerda se rompió", escribe.

La madre de Cayetano, la duquesa de Alba, nunca aceptó a Mar: "Jamás se refería a mí por mi nombre en público, me llamaba "la modelo"".

Hoy, Mar Flores saca a la luz historias jamás contadas que ya forman parte del imaginario colectivo. ¿Qué pasó con las fotos con Lequio? ¿Rompieron su relación con Cayetano? ¿Y con Fernández-Tapias?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

José Luis Gil

La hija del actor José Luis Gil nos cuenta cómo avanza su enfermedad, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Paco Narváez
Begoña Gómez

Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

Raúl García en Espejo Público.
Prevención del suicidio

“Hemos evitado más de cuatrocientos suicidios”: Así trabajan los policías que rastrean las RRSS en busca de mensajes de despedida

Receta fácil, sin grasa, sabrosa y económica de Karlos Arguiñano: conejo al ajillo con boniatos fritos
Para 4 personas

Conejo al ajillo económico con boniatos crujientes: una receta de Arguiñano, ligera y llena de sabor

Karlos Arguiñano comparte una receta saludable y asequible de conejo al ajillo con boniatos fritos, ideal para cuatro personas. Destaca su bajo contenido graso y la mezcla de sabores tradicionales y actuales.

La Voz 2025
Muy pronto, nueva temporada

Este año, todo va a cambiar en La Voz: "¿Te vendaron los ojos hasta llegar al escenario?"

Además de la incorporación de Mika y Sebastián Yatra al grupo de coaches, el programa estrenará una dinámica inédita llamada “Llego y canto”, que pondrá a prueba a los aspirantes más valientes

ayuso ep2

Ayuso pide máxima seguridad en la Vuelta a España: "La imagen ante el mundo es horrorosa"

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada

Sencillez y sabor en esta receta exclusiva de bocados de queso de cabra con cebolla confitada de Karlos Arguiñano

Mariló Montero en Espejo Público.

La advertencia de Mariló Montero meses antes de convertirse en abuela: "No lo voy a permitir"

Publicidad