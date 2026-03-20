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Una experta, sobre la rebaja del IVA de los combustibles: "Ahorraremos 16 céntimos por litro"

El Gobierno presentará un paquete de medidas que introduzcan rebajas en electricidad y en los combustibles.

Imagen de Inés Cardenal

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El Gobierno rebajará el IVA de los combustibles al 10%. Esta será una de las medidas que va a incluir el Ejecutivo en el paquete de ayudas que va a presentar, durante la jornada de hoy, Pedro Sánchez.

Aparte de las medidas sobre los carburantes, el Ejecutivo prevé introducir rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético.

Ese paquete de ayudas llega tras varias semanas de subida del precio del barril de Brent. En concreto, este viernes cotiza por encima de los 100 dólares y en varias estaciones de servicio de nuestro país, los carburantes no dejan de subir.

En las gasolineras andaluzas, el diésel alcanza el 1,90 euros por litro y la gasolina a 1,80. Muy poco distintos son los precios en Valladolid: aquí el diésel alcanza el 1,91 euros el litro y alertan de que "todavía no se ha tocado techo", pudiendo subir aún más. Según varios gerentes de la gasolinera, los clientes se "quejan" y a los camioneros llenar el depósito les cuesta "400 euros" más.

En las islas Canarias, el precio también aumenta. En el archipiélago, los precios han subido hasta 25 céntimos más desde que comenzó la guerra.

"Con esta medida ahorraremos 16 céntimos por litro"

No obstante, hay esperanza en las medidas que presentará el Gobierno. Según Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de Industria del Combustible de España, con esta medida ahorraremos "16 céntimos por litro". Ha explicado que considera que es "una buena medida" y ya lo han "tomado países como Italia y Portugal".

Sobre la eliminación del impuesto a los hidrocarburos, Cardenal ha afirmado que se puede "rebajar", pero nunca "eliminar"". Por otro lado, detalla que las bonificaciones que se llevaron a cabo "en el pasado, han generado distorsiones operativas y entre operadores que" carecían "de sentido".

Asimismo, Inés Cardenal ha puesto especial importancia en las compañías internacionales. Ha explicado que el crudo Brent ha subido un 58% desde el inicio de la guerra, pero "es más importante la subida de las cotizaciones de los ya refinados", que al fin y al cabo, es "lo que consumen los vehículos".

Ha detallado que las "cotizaciones internacionales han subido un 56% y el gasóleo casi un 80%". Esos porcentajes son los que marcan "los precios de los carburantes en el surtidor".

Por último, Cardenal reitera que desde la Asociación de Industria del Combustible en España "quiere trasladar confianza en el consumidor".

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