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Estreno, el sábado a las 22.00h

“Vais a flipar con ella”: los coaches destacan la personalidad de Ana Mena en La Voz Kids

Edurne, Fonsi y Orozco destacan su sensibilidad, su energía y todo lo que puede aportar en esta nueva edición que arranca este sábado en Antena 3.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

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Aunque ella misma reconoce que “acabo de empezar, estoy de novata”, Ana Mena ya ha dejado huella entre los coaches de La Voz Kids. Su actitud y forma de vivir la experiencia no han pasado desapercibidas.

Luis Fonsi lo tiene claro: “Llega con una seguridad, un flow y un arte demasiado especial, Ana es increíble”. Una opinión que comparte Antonio Orozco, que lanza un aviso: “Ojo con ella, lo vais a flipar”.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Edurne también pone el foco en su lado más humano: “Con los niños tiene una sensibilidad espectacular. Vais a ver a una Ana muy emotiva”, asegura.

Por su parte, la artista reconoce que está viviendo un proceso de aprendizaje constante: “Estoy dando lo mejor de mí”, afirma, dejando claro que su paso por La Voz Kids no ha hecho más que empezar. ¡El sábado, gran estreno en Antena 3!

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