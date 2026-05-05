Estreno, el sábado a las 22.00h
“Vais a flipar con ella”: los coaches destacan la personalidad de Ana Mena en La Voz Kids
Edurne, Fonsi y Orozco destacan su sensibilidad, su energía y todo lo que puede aportar en esta nueva edición que arranca este sábado en Antena 3.
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Aunque ella misma reconoce que “acabo de empezar, estoy de novata”, Ana Mena ya ha dejado huella entre los coaches de La Voz Kids. Su actitud y forma de vivir la experiencia no han pasado desapercibidas.
Luis Fonsi lo tiene claro: “Llega con una seguridad, un flow y un arte demasiado especial, Ana es increíble”. Una opinión que comparte Antonio Orozco, que lanza un aviso: “Ojo con ella, lo vais a flipar”.
Edurne también pone el foco en su lado más humano: “Con los niños tiene una sensibilidad espectacular. Vais a ver a una Ana muy emotiva”, asegura.
Por su parte, la artista reconoce que está viviendo un proceso de aprendizaje constante: “Estoy dando lo mejor de mí”, afirma, dejando claro que su paso por La Voz Kids no ha hecho más que empezar. ¡El sábado, gran estreno en Antena 3!
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