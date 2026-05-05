“Vais a flipar con ella”: los coaches destacan la personalidad de Ana Mena en La Voz Kids

Aunque ella misma reconoce que “acabo de empezar, estoy de novata”, Ana Mena ya ha dejado huella entre los coaches de La Voz Kids. Su actitud y forma de vivir la experiencia no han pasado desapercibidas.

Luis Fonsi lo tiene claro: “Llega con una seguridad, un flow y un arte demasiado especial, Ana es increíble”. Una opinión que comparte Antonio Orozco, que lanza un aviso: “Ojo con ella, lo vais a flipar”.

Edurne también pone el foco en su lado más humano: “Con los niños tiene una sensibilidad espectacular. Vais a ver a una Ana muy emotiva”, asegura.

Por su parte, la artista reconoce que está viviendo un proceso de aprendizaje constante: “Estoy dando lo mejor de mí”, afirma, dejando claro que su paso por La Voz Kids no ha hecho más que empezar. ¡El sábado, gran estreno en Antena 3!