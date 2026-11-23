El Hormiguero recibe esta noche a Jordi Wild, uno de los creadores de contenido más conocidos de España. El popular comunicador visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre las entrevistas que ha realizado recientemente a Ada Colau, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, tres encuentros que han generado una gran repercusión mediática y han situado su formato en el centro de la conversación política.

Durante la entrevista, Jordi Wild contará cómo ha vivido estos encuentros con los políticos, qué le ha sorprendido de cada uno de ellos y cómo ha gestionado las reacciones y polémicas que han surgido a raíz de sus conversaciones. Además, aprovechará su visita para presentar su primera novela y repasar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria como creador de contenido.

Sobre él:

Jordi Wild es un creador de contenido y comunicador español que alcanzó una gran popularidad en YouTube gracias a su canal El Rincón de Giorgio. Con el paso de los años, ha evolucionado hacia formatos de entrevistas y conversaciones en profundidad, especialmente a través de su pódcast The Wild Project, donde ha recibido a personalidades de ámbitos tan diversos como la política, la ciencia, el deporte y el entretenimiento. Su estilo directo y su capacidad para generar debate le han convertido en una de las figuras más influyentes del panorama digital español.