Alexander Zverev, número 1 del mundo, cayó derrotado este domingo ante Carlos Alcaraz (6-2 y 7-6 (7)) en la final de las ATP Finals y, tras el duelo ante el murciano, bromeó con el español en la entrega de trofeos en Turín.

"Si te retiras mañana, está bien. Increíble. Quiero decir, este año has conseguido completar el Grand Slam de carrera y ahora lo rematas con tu primer título de las Finales ATP. ¡Es increíble!", apuntó el tenista de Hamburgo.

"Eres una auténtica leyenda de nuestro deporte y solo tienes 23 años, más o menos. Así que, si mañana decides retirarte, no pasa nada, puedes simplemente relajarte", bromeó Alexander Zverev.

Respecto a su actuación ante Alcaraz, el alemán aseguró que está "orgulloso", que el triunfo de su rival tiene "mérito", y que durante el partido tuvo "mucho dolor en el tobillo", por lo que perdió su "mayor" arma, el saque.

"Hoy, desafortunadamente, he tenido mucho dolor en el tobillo. Y, sinceramente, también estoy bastante orgulloso de mí mismo, de cómo he jugado y de cómo he luchado, porque, al fin y al cabo, mi saque es mi principal arma, especialmente contra los mejores jugadores del mundo. He jugado prácticamente sin mi mayor arma y, aun así, he conseguido que fuera un partido muy igualado y competitivo", analizó Zverev.

"Es algo (lo del tobillo) que aparece una vez cada dos meses, cada dos meses y medio, y entonces se convierte en un problema para mi saque. Ya lo he explicado antes: afecta a mi servicio, pero no a mi juego desde el fondo de la pista ni a mis desplazamientos. El problema está realmente en una posición concreta de mi saque, a la que no consigo llegar", explicó el número 1 de mundo en rueda de prensa.

"Si nos hubiéramos puesto un set iguales, el partido habría ganado mucho interés"

"Cuando no soy tan preciso ni tengo tanta potencia como estos jugadores, ellos devuelven absolutamente todos los saques. No cometen errores. Eso es lo que ha ocurrido hoy", valoró el de Hamburgo.

Zverev finalizó reiterando que le habría gustado sacar mejor y que perdió "muchísimos juegos igualados".

"Ahí sentía que todavía podía cambiar el partido, y de hecho estuve cerca de conseguirlo en el segundo set. Si nos hubiéramos puesto un set iguales, el partido habría ganado mucho interés", concluyó Zverev.

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